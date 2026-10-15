Tổng thống Ukraine dỡ lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Nhà máy lọc dầu ở Ryazan, Nga. Ảnh: Wikipedia

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Lệnh cấm tấn công các nhà máy lọc dầu đã được dỡ bỏ. Chúng tôi kết thúc việc đó rồi”.

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn về năng lượng giữa Nga và Ukraine, khiến Kiev rơi vào tình thế lúng túng. Theo một quan chức cấp cao Ukraine, Kiev không nhận được thông tin gì trước đó về thỏa thuận như vậy. Hôm 14/10, Điện Kremlin cho biết phạm vi của đề xuất ngừng bắn về năng lượng do ông Trump đưa ra vẫn chưa được xác định rõ.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trong 3 ngày nhằm đáp ứng đề nghị của Mỹ nhưng Moscow vẫn thực hiện các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Ukraine cáo buộc trong đêm 13, rạng sáng 14/10, Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev, gây thiệt hại tại một khu dân cư và nhắm vào một số cơ sở năng lượng trong thành phố.

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi cho biết, cả 3 nhà máy nhiệt điện kết hợp sản xuất điện và nhiệt của Kiev đều bị tấn công. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại tỉnh Kiev, cung cấp điện cho thủ đô và các khu vực miền trung Ukraine, cũng trở thành mục tiêu. “Đêm qua, Nga đã sử dụng 39 tên lửa đạn đạo cùng hơn 120 UAV tấn công và đạn tuần kích nhằm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở trọng yếu tại Kiev, tỉnh Kiev và Kharkiv”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết 600.000 người bị mất điện.

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine chỉ có thể đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga nếu được Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot. Ông gọi đây là điều kiện “tối thiểu”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng Nga cũng có thể tạo điều kiện cho Washington và Moscow đạt thêm các thỏa thuận. “Vấn đề là thỏa thuận tiếp theo sẽ liên quan đến lĩnh vực nào? Có thể là khí đốt. Chắc chắn sẽ là khí đốt”, ông Zelensky nói.

Hôm nay (15/10), hãng tin RT dẫn lời Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở khu vực này sau một cuộc tấn công quy mô lớn của UAV Ukraine vào đêm qua. Ông Malkov cho biết thêm, một nhà kho và một số phương tiện thuộc một doanh nghiệp địa phương khác cũng bị hư hại trong cuộc tập kích này.