Tổng thống Ukraine cùng Tổng Thư ký NATO bàn về 'giấc mơ Patriot' cho Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York. (Nguồn: Observador)

Cuộc gặp diễn ra bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, trong bối cảnh Kiev vừa hứng chịu các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Ukraine đã thông tin với người đứng đầu NATO về các cuộc tấn công cũng như những hậu quả mà các đợt tập kích gây ra, qua đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải củng cố năng lực phòng không của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev đã nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Đồng thời, lực lượng phòng không nước này đang tìm giải pháp đối phó với các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực.

Dẫu vậy, theo Tổng thống Ukraine, tên lửa đánh chặn Patriot hiện vẫn là phương tiện hiệu quả đối với tên lửa đạn đạo, nhấn mạnh Kiev cần được bổ sung loại đạn này gần như mỗi ngày.

Trên cơ sở đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Mark Rutte tập trung trao đổi về nhu cầu tên lửa Patriot của Ukraine, đồng thời tìm cách bảo đảm gói hỗ trợ dành cho mùa Đông.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về hỗ trợ mùa Đông và tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định, liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời cho rằng, các cuộc tập kích của Nga không làm thay đổi quyết tâm của các nước đồng minh.

Theo người đứng đầu NATO, liên minh sẽ tiếp tục củng cố năng lực và duy trì hỗ trợ dành cho Kiev trong bối cảnh sức ép an ninh tiếp tục gia tăng.

Sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Zelensky tiếp tục chương trình làm việc tại New York, trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo hơn 30 doanh nghiệp lớn của Mỹ và các thành viên Nhóm Cố vấn kinh tế.

(theo Anadolu)