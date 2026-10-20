Tổng thống Ukraine cáo buộc Mỹ cố tình trì hoãn giao tên lửa đánh chặn phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các thượng nghị sĩ Mỹ rằng Lầu Năm Góc đang trì hoãn giao số tên lửa mà các nước châu Âu đã thanh toán, việc vận chuyển vẫn chờ Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ký phê duyệt.

Ông cũng cho biết nhiều nước châu Âu đã sẵn sàng điều chuyển tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của mình cho Ukraine, nhưng vẫn đang chờ Mỹ chấp thuận.

Quan hệ Mỹ - Ukraine liên tục căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với Nga, đạt thỏa thuận cung cấp diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cáo buộc ông Zelensky tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga là “thổi bùng” chiến sự.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích ông Zelensky, cho rằng nên để người khác đại diện Ukraine tham gia đàm phán hòa bình.

Ông Trump cũng cho biết chuẩn bị gặp ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới để thảo luận các vấn đề như giải trừ vũ khí hạt nhân và cuộc chiến ở Ukraine, khiến Ukraine lo ngại có thể bị loại khỏi tiến trình đàm phán.

Hiện đàm phán hòa bình Nga - Ukraine vẫn bế tắc, hai bên bất đồng nghiêm trọng về vấn đề lãnh thổ.