Tổng thống Ukraine cảnh báo việc Nga-Mỹ thảo luận an ninh, Tổng thống Putin tuyên bố không chấp nhận một điều

Từ trái qua phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ở Moscow ngày 12/11. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ngày 12/11, Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ở Moscow, một ngày sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), kết thúc.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã tuyên bố rằng sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân đội nước ngoài nào tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được, bởi chúng tôi cho rằng động thái này đe dọa an ninh của Liên bang Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga đề nghị các đặc phái viên chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã tổ chức cuộc vòng đàm phán với Ukraine trong hai ngày 10-11/11.

Tổng thống Putin cũng đề xuất tổ chức “sứ mệnh nhân đạo” tại thị trấn Kostyantynivka ở miền Đông Ukraine, nơi Moscow tuyên bố đã giành quyền kiểm soát từ tháng 7. Theo ông, hiện vẫn còn khoảng 400-500 dân thường tại đây.

Nguyên thủ Nga đồng thời đề nghị triển khai biện pháp tương tự tại thị trấn Oleshky do Moscow kiểm soát, nơi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng trước đã tạo điều kiện cho hàng trăm người dân sơ tán.

Về phần mình, các đặc phái viên Mỹ kêu gọi ông Putin chấp thuận sự tham gia của đại diện châu Âu vào tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Kushner cho rằng, mở rộng khuôn khổ đàm phán theo hướng đa phương sẽ góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, trong khi ông Witkoff bày tỏ hy vọng châu Âu có thể tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Phản ứng trước cuộc gặp, hãng tin AFP cho hay, phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Dublin (Ireland), Tổng thống Zelensky nhận định, việc Mỹ thảo luận với Nga về một trật tự an ninh mới là điều “hơi kỳ lạ” và kêu gọi các nước châu Âu theo dõi sát tiến trình này.

Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ gặp các nhà đàm phán hòa bình Mỹ vào ngày 12/11, sau chuyến thăm Moscow của phái đoàn này.

Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ghi nhận những diễn biến tích cực tại các cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Abu Dhabi, song cho rằng, vẫn chưa rõ Moscow có thực sự sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột hay không. Ông nhấn mạnh cần duy trì Ukraine ở vị thế mạnh nhất có thể trong tiến trình thương lượng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày kêu gọi châu Âu xây dựng quan điểm rõ ràng và thống nhất về các mục tiêu đàm phán liên quan Ukraine trước khi xem xét bổ nhiệm một đặc phái viên thương lượng với Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định, Moscow dường như ngày càng sẵn sàng thừa nhận rằng đàm phán về Ukraine không thể diễn ra nếu thiếu sự tham gia của châu Âu, song triển vọng này còn phụ thuộc vào kết quả thương lượng trong những ngày tới.

Liên quan tình hình quân sự, ông Zelensky cho biết, Ukraine đang yêu cầu Mỹ làm rõ các hạn chế đối với Starshield, phiên bản quân sự của dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink, do những hạn chế này gây gián đoạn đáng kể cho hệ thống phòng không Ukraine.