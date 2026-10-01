Tổng thống Trump yêu cầu sử dụng thuật ngữ 'Siêu trí tuệ' - 'SI' thay vì AI

Tổng thống Mỹ sau cuộc gặp với các CEO AI tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Donald Trump đã ký chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên bang bắt đầu gọi trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - AI) là “Siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI), sau khi tổ chức một bữa trưa tại Nhà Trắng với các lãnh đạo hàng đầu ngành công nghệ nước này.

Cụ thể, theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp “Khởi động kỷ nguyên siêu trí tuệ”, nhằm “ghi nhận sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và những tiềm năng vô hạn mà công nghệ này mang lại cho người dân Mỹ”.

Sắc lệnh yêu cầu thuật ngữ mới “Siêu trí tuệ” được sử dụng trong tất cả thư từ chính thức, thông tin công khai, chính sách và các tài liệu khác của các bộ và cơ quan hành pháp.

Lý do là vì thuật ngữ “Artificial intelligence” đã ra đời tại Mỹ cách đây 70 năm. Trong khi đó, khả năng của AI ngày nay đã tiến xa so với những gì các nhà nghiên cứu hình dung công nghệ này vào thời điểm đó. Vì vậy, ông Trump cho rằng đã đến lúc Chính phủ Mỹ sử dụng một thuật ngữ mới.

Sắc lệnh nêu rõ: “Thuật ngữ được Chính phủ Liên bang sử dụng cần phản ánh khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng của công nghệ này cũng như những cơ hội gần như vô hạn mà chúng mang lại cho người dân Mỹ. Theo đó, thuật ngữ ‘Siêu trí tuệ’ phản ánh chính xác hơn triển vọng, tiềm năng và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ này".

Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ lo ngại về AI và không đồng tình với cách ông Trump xử lý vấn đề này.

Theo một khảo sát của Đại học Quinnipiac, 79% người Mỹ cho rằng bảo đảm an toàn AI quan trọng hơn sở hữu những mô hình tiên tiến nhất, trong khi có tới 73% người Mỹ phản đối xây dựng các trung tâm dữ liệu AI gần nơi họ sống.

Trong bản cáo bạch IPO, Anthropic thậm chí đưa “rủi ro hiện sinh đối với nhân loại” vào danh sách những yếu tố rủi ro mà công ty có thể phải đối mặt.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn nhiều lần khẳng định đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về AI là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, đồng thời cảnh bác bỏ những cảnh báo nghiêm trọng về công nghệ này.

Tom's Hardware bình luận việc Tổng thống Trump thay đổi cách gọi AI, cả trong phát ngôn và trong các văn bản của Chính phủ Mỹ, rõ ràng không thể giải quyết những lo ngại.

Thậm chí việc sử dụng thuật ngữ “Siêu trí tuệ” cũng có thể gây nhầm lẫn, bởi đây vốn là một khái niệm được giới nghiên cứu sử dụng để chỉ một cấp độ trí tuệ nhân tạo có khả năng vượt con người về năng lực nhận thức và thực hiện tốt hơn hầu hết mọi nhiệm vụ so với con người.

Trong khi đó, dù các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay có thể thực hiện rất tốt nhiều nhiệm vụ, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với cấp độ “siêu trí tuệ”.

Theo CNBC, Thượng nghị sĩ Mark R. Warner, thành viên đảng Dân chủ đến từ bang Virginia và Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng động thái của Tổng thống Trump cho thấy cách tiếp cận chưa nghiêm túc đối với những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra.

“Nhưng việc thay đổi tên gọi của trí tuệ nhân tạo không thể giải quyết những rủi ro rất thực tế đi kèm với các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ", vị này cho hay.

Tuy nhiên, dường như một số lãnh đạo của những công ty AI lớn nhất cũng đang hưởng ứng cách gọi mới của Tổng thống Trump. Tỷ phú Elon Musk cũng đã sử dụng thuật ngữ “Siêu trí tuệ” khi xuất hiện cùng ông Trump.

Trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào chiều thứ Ba, Tổng thống Trump ám chỉ một văn bản xác nhận tên gọi mới đã được các ông chủ công nghệ tham dự bữa trưa cùng ông ký.

“Hôm nay chúng tôi đã chính thức đổi tên. Tên gọi đã được chính thức thay đổi bởi những người vĩ đại nhất, thông minh nhất, xuất chúng nhất trên thế giới”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump sau đó chia sẻ trên tài khoản Truth Social văn bản thỏa thuận dài 2 trang có chữ ký của 6 lãnh đạo công nghệ, gồm Sundar Pichai của Google; Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX; Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic; Mark Zuckerberg của Meta; Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI; và Jensen Huang của Nvidia.

Tuy nhiên, văn bản không đề cập đến việc đổi tên AI, mà chỉ sử dụng thuật ngữ mới của Tổng thống Trump trong tiêu đề: “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”.

Với tiêu đề phụ “Cam kết chung về trách nhiệm tiên phong”, thỏa thuận nêu rõ các bên ký kết “tin rằng mỗi công ty đều có trách nhiệm phát triển công nghệ một cách an toàn và theo hướng xây dựng lòng tin”.

Trách nhiệm này bao gồm triển khai “các quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ để bảo đảm công nghệ của họ hoạt động đúng như dự định”. Các bên ký kết cũng đồng ý “gặp gỡ thường xuyên” để xây dựng các tiêu chuẩn an toàn.