Tổng thống Trump yêu cầu các trung tâm dữ liệu AI tự sản xuất điện

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng thời chia sẻ lợi ích tài chính với cộng đồng địa phương nhằm hạn chế nguy cơ tăng giá điện và giảm thiểu sự phản đối đối với các dự án mới.

Theo thông điệp được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/10, các trung tâm dữ liệu mới nên tự bảo đảm nguồn cung điện.

Phần điện dư thừa có thể được cung cấp miễn phí hoặc bán cho cộng đồng địa phương và hệ thống điện chung. Tổng thống cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp ngăn giá điện tăng, thậm chí góp phần giảm chi phí năng lượng cho người dân.

Ông Trump cũng đề nghị các doanh nghiệp trả khoản tiền tương tự “cổ tức” cho cộng đồng hoặc trực tiếp cho cư dân tại những khu vực đặt trung tâm dữ liệu.

Theo ông, một số dự án từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân đã nhận được sự ủng hộ sau khi doanh nghiệp đạt thỏa thuận tài chính với địa phương. Ông khuyến khích các công ty thương lượng để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai dự án.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng nhanh do làn sóng đầu tư vào AI và cơ sở hạ tầng điện toán. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện lớn để vận hành máy chủ và hệ thống làm mát, làm dấy lên lo ngại về áp lực đối với lưới điện và chi phí sinh hoạt tại các cộng đồng tiếp nhận dự án.

Các khoản đầu tư AI tiếp tục cho thấy quy mô nhu cầu hạ tầng.

Theo The Wall Street Journal, dự thảo hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu của Anthropic cho thấy công ty có thể cam kết chi tới 750 tỷ USD cho năng lực điện toán trong những năm tới, bao gồm các thỏa thuận đang đàm phán.

Cùng thời điểm, Nvidia đang thảo luận khoản đầu tư hàng trăm triệu USD vào Firmus, nhà cung cấp hạ tầng điện toán AI của Australia, sau khi công ty này hủy kế hoạch IPO do điều kiện thị trường và lo ngại của nhà đầu tư.

Đề xuất mới tiếp nối lập trường ông Trump từng nêu hồi tháng 2/2026 về việc các tập đoàn công nghệ phải tự xây dựng nguồn điện cho trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, The Wall Street Journal cho biết, chính quyền chưa làm rõ cơ chế thực thi yêu cầu mới, còn sự phản đối của cộng đồng đối với các dự án trung tâm dữ liệu đang gia tăng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Những diễn biến trên cho thấy bài toán năng lượng và sự chấp thuận của cộng đồng ngày càng có ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng hạ tầng AI.

Tuy nhiên, hiệu quả của đề xuất mới đối với giá điện sẽ phụ thuộc vào chi phí xây dựng nguồn phát riêng, cách đấu nối với lưới điện và cơ chế bảo đảm người tiêu dùng không phải gánh các chi phí phát sinh.