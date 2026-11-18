Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai từ phải sang) bày tỏ lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước thềm Hội nghị cấp cao Quad tại Manila, Philippines, ngày 17/11. (Nguồn: Al Jazeera)

“Tôi nghĩ chúng ta đã tiến rất gần tới việc giải quyết được vấn đề này”, người đứng đầu Nhà Trắng nói với báo giới tại buổi chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo Nhóm Đối thoại an ninh Bộ tứ (Quad) ở thủ đô Manila, Philippines.

Đề cập những tổn thất nặng nề về người do cuộc xung đột gây ra, Tổng thống Donald Trump cho biết, số thương vong mỗi tháng lên tới 25.000 người hoặc hơn, riêng tháng trước là 32.000 người. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về những con số này.

Theo kế hoạch, sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 18/11, chủ nhân Nhà Trắng sẽ tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tại đây, ông Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên chưa từng có tiền lệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Donald Trump kỳ vọng giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ năm, sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc thảo luận sắp tới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng gặp riêng người đồng cấp Nga nếu có cơ hội.

Khi được hỏi về khả năng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, Bình Nhưỡng mong muốn tiến hành cuộc gặp, song chưa đưa ra xác nhận cụ thể.

Những phát biểu trên được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Quad tại Manila, với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Đây là cuộc gặp cấp lãnh đạo đầu tiên của cơ chế hợp tác này kể từ tháng 9/2024.

(theo Anadolu)