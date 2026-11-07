Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tấn công mục tiêu Iran gần đảo Qeshm

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

“Chúng tôi thực hiện những cuộc tấn công nhỏ, nhưng vẫn có tác động. Họ dựng một hệ thống phòng không nhỏ và chúng tôi đã đánh trúng, vô hiệu hóa nó trong khoảng 15 phút, có thể là 5 phút”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về việc Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công gần đảo Qeshm trong đêm 6, rạng sáng 7/11 hay không.

Những phát biểu trên được đưa ra vài ngày sau khi ông Trump xác nhận Mỹ tấn công một cơ sở phòng không của Iran trên đảo Qeshm, đồng thời mô tả đây là một cuộc tấn công quy mô nhỏ, không phải nối lại cuộc chiến toàn diện.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết 2 vụ tấn công bằng tên lửa đã xảy ra tại khu vực Suza trên đảo Qeshm, nằm ở eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ.

Kênh Press TV đưa tin một loạt vụ nổ xảy ra trên đảo Qeshm, miền Nam Iran. Đài truyền hình nhà nước IRIB sau đó cho biết lực lượng phòng không Iran đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trong khu vực.

Trước những thông tin về các vụ nổ trên đảo Qeshm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết tình hình tại khu vực này “tương đối yên tĩnh”.

Một quan chức CENTCOM xác nhận cơ quan này đã nắm được những thông tin trên, song không đưa ra thêm bình luận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối 6/11, CENTCOM thông báo Mỹ treo thưởng lên tới 20 triệu USD, đồng thời có thể hỗ trợ đưa người cung cấp thông tin ra khỏi Iran, để đổi lấy thông tin về chương trình hạt nhân của nước này. Nội dung thông tin được tìm kiếm bao gồm các cơ sở, thiết bị, nhân sự liên quan, trong đó có giới khoa học, cũng như hoạt động di chuyển của những đối tượng hoặc thiết bị nói trên.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đồng thời tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - và đang đưa lượng dầu qua khu vực này ở mức cao kỷ lục.

“Chúng tôi kiểm soát eo biển Hormuz. Hiện chúng tôi đang đưa lượng dầu qua đây nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử eo biển Hormuz”, ông Trump tuyên bố.

Về phần mình, Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định Tehran vẫn nắm quyền kiểm soát chiến lược đối với tuyến hàng hải này và sẽ chưa mở lại eo biển cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4, sau đó ký một bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani kêu gọi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo hai bên không thể chờ đợi một “thời điểm hoàn hảo”.