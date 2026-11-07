Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Iran

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang đàm phán với Iran và khẳng định quân đội nước này không có binh sĩ nào thiệt mạng trong vòng 6–7 tháng qua.

Phát biểu này được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn ngoại giao cho biết Iran sẵn sàng xem xét các đề xuất của Qatar về những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, vốn trước đây không nằm trong phạm vi đàm phán. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về nội dung thương lượng hoặc khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận.