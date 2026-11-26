Tổng thống Mỹ Donald Trump (hàng trên, bên phải) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (hàng trên, bên trái) trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 14/7/2025. Ảnh: Getty Images

Theo báo The Kyiv Post ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đưa ra cảnh báo chung đối với Nga, kêu gọi Moskva kiềm chế, không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể mở rộng cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải lập lại hòa bình trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong tuyên bố chung được Nhà Trắng công bố sau cuộc gặp kín tại Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) hôm 25/11, ông Trump và ông Rutte mô tả đây là một "cuộc gặp rất thành công", trong đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc xung đột tại Iran là những chủ đề thảo luận chính.

Hai nhà lãnh đạo nêu rõ: "Chúng tôi cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc Nga tránh bất kỳ hành động nào, dù vô tình hay cố ý, có thể mở rộng cuộc chiến, cũng như tầm quan trọng của việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc chiến trong thời gian sớm nhất có thể".

Ông Trump và ông Rutte cũng điểm lại những gì họ mô tả là "thành tựu mang tính kỷ lục" tại hai hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất của NATO ở La Haye và Ankara, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào sản xuất quốc phòng, cả tại Mỹ lẫn trên toàn liên minh.

Trước cuộc gặp, theo báo The Kyiv Post, ông Rutte đã bảo vệ những nỗ lực tiếp xúc ngoại giao của Tổng thống Trump với Tổng thống Putin, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang thăm dò mức độ sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến của người đồng cấp Nga.

Tổng Thư ký NATO cũng tái khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine, bất kể giao tranh chấm dứt thông qua một thỏa thuận hòa bình toàn diện hay một lệnh ngừng bắn dài hạn.

Cuộc gặp tại Mar-a-Lago diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump tiến hành cuộc hội đàm ba bên chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến. Cuộc hội đàm này đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp tại Thâm Quyến, Tổng thống Putin công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn, trong khi Tổng thống Trump sau đó trấn an các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông tin Moskva nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 25/11, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, thừa nhận Tổng thống Putin vẫn không muốn chấp nhận một lệnh ngừng bắn trước khi đạt được giải pháp tổng thể.

Trái lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện phải được thực hiện trước khi tiến hành đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện.