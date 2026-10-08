Tổng thống Trump và ông Carney thu hút chú ý trước Nobel Hòa bình 2026

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney là hai trong số những nhân vật thu hút nhiều sự quan tâm trong các dự đoán về Nobel Hòa bình năm nay.

Mong muốn nhận Nobel Hòa bình của ông Trump

Tổng thống Trump từ lâu đã công khai bày tỏ mong muốn nhận Nobel Hòa bình. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông nhiều lần nhấn mạnh mình hoàn toàn xứng đáng nhận giải qua những đóng góp quan trọng, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục sau chuyến vận động tại Mỹ hôm 7/10, ông Trump nói: “Tôi đã làm những điều mà chưa ai từng làm được. Tôi không khoe khoang, tôi chỉ nói sự thật. Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến”.

“Đáng lẽ tôi phải nhận được nó bốn hoặc năm lần rồi”, ông nói.

Dù vậy, ông Trump cũng cho biết không chắc Ủy ban Nobel Na Uy sẽ đưa ra quyết định như thế nào, theo India Today.

“Tôi không biết quyết định của họ sẽ như thế nào. Họ nổi tiếng với việc có thể không trao giải cho những người như tôi. Dù tôi có nhận được giải hay không, những gì tôi đã làm vẫn vượt xa rất nhiều người. Nếu không trao giải cho tôi, đó sẽ là một điểm trừ lớn đối với họ. Tôi nói điều này không phải để dè bỉu, mà chỉ nêu lên thực tế: chưa từng có ai chấm dứt 8 cuộc chiến như tôi”, ông nói thêm.

Ông cũng nhắc lại việc từng được "gián tiếp vinh danh" vào tháng 1, khi bà María Corina Machado - lãnh đạo phe đối lập Venezuela và là chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025 - trao huy chương Nobel của mình cho ông nhằm kêu gọi sự ủng hộ.

“Đã đến lúc rồi”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. “Lần trước, tôi rất vinh dự khi được nhận giải một cách gián tiếp từ chính người đoạt giải, người từng nói rằng không ai trong lịch sử xứng đáng nhận giải hơn Tổng thống Trump”.

Thủ tướng Canada: Từ Time 100 tới kỳ vọng Nobel

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng được nhắc đến trong các dự đoán về Nobel Hòa bình 2026, theo AP.

Trong năm nay, ông Carney tăng cường hoạt động ngoại giao và thúc đẩy quan hệ của Canada với các đối tác quốc tế. Ông cũng có những khác biệt quan điểm với chính quyền Trump liên quan đến chính sách thương mại và thuế quan.

Ông Carney trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm 2026. Ảnh: Reuters.

Hôm 30/9, ông Carney bất ngờ trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trên Kalshi, một thị trường dự đoán có trụ sở tại Mỹ.

Quan hệ thương mại giữa Canada và Mỹ cũng trải qua nhiều căng thẳng trong năm nay. Hai bên áp dụng các biện pháp thuế quan và đáp trả lẫn nhau, trong khi ông Carney tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán với Washington.

Tạp chí Time từng đưa ông Carney vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2026, đồng thời đề cập đến mức độ chú ý ngày càng tăng dành cho ông trong bối cảnh quan hệ Canada - Mỹ có nhiều thay đổi.

Các nhân vật khác

Bên cạnh các nhân vật chính trị như ông Trump và ông Carney, những cái tên được nhắc đến trong các dự đoán năm nay còn bao gồm các tổ chức và nhóm hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ cứu trợ nhân đạo đến hợp tác quốc tế.

Haakon Gjerløw, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) và là một nhà dự báo về giải Nobel, nhận định Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - hay rộng hơn là sự hợp tác giữa các quốc gia tham gia dự án - là một biểu tượng đáng chú ý của hợp tác quốc tế, với sự tham gia của Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada và các nước châu Âu.

Ông Kristian Berg Harpviken - thư ký của Ủy ban Nobel Na Uy. Ảnh: Reuters.

Ông Kristian Berg Harpviken - thư ký của Ủy ban Nobel Na Uy - cho biết kết quả năm nay sẽ được công bố vào thứ Sáu (giờ địa phương). Ông tiết lộ Ủy ban đang hướng tới những người kiến tạo hòa bình trong một trật tự thế giới không ngừng biến đổi, theo Reuters.

Theo quy định của Ủy ban Nobel Na Uy, thông tin chi tiết về các đề cử được giữ bí mật trong 50 năm. Năm nay, Ủy ban cho biết có 287 ứng viên được đề cử, gồm 208 cá nhân và 79 tổ chức.

Việc một cá nhân hoặc tổ chức được đề cử không đồng nghĩa với việc được Ủy ban Nobel lựa chọn vào danh sách rút gọn hay sẽ được trao giải.