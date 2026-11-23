Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tấn công Iran vào đầu năm 2027 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. (Nguồn: Jakarta Post)

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran vẫn đang diễn ra, nhưng bày tỏ thất vọng vì tiến triển hạn chế. Ông chỉ trích các nhà đàm phán Iran là những người “chuyên đánh trống lảng”.

Liên quan tình hình xung đột, hãng thông tấn Tasnim củaIran cùng ngày đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo, các đơn vị phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát-chiến đấu MQ-1 của Mỹ trên eo biển Hormuz, đánh dấu chiếc UAV thứ 20 cùng loại của Mỹ bị Iran bắn hạ.

Theo IRGC, lực lượng phòng không của họ đã sử dụng một hệ thống phòng không tiên tiến mới để bắn hạ UAV của Mỹ, một biến thể tầm xa (ER) của MQ-1, với hỏa lực chính xác và hiệu quả. Thông cáo cho biết thêm đây là chiếc UAV trinh sát-chiến đấu thứ 4 của quân đội Mỹ bị hệ thống phòng không IRGC phá hủy trong vòng 24 giờ qu

IRGC tái khẳng định không phận Iran là “lằn ranh đỏ” đối với lực lượng vũ trang nước này, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn hay vi phạm không phận nào sẽ vấp phải phản ứng gay gắt, quyết đoán và mạnh mẽ từ các chiến binh của IRGC.

Thông báo cũng nêu rõ, các đơn vị phòng không của IRGC vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và đang sử dụng các hệ thống giám sát và trinh sát tiên tiến để liên tục theo dõi các hoạt động của đối phương trong khu vực, đồng thời phát hiện, nhận dạng và theo dõi các mối đe dọa trên không trong thời gian thực với độ chính xác cao.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran mới đây đưa tin, nước này đã lần đầu giới thiệu một bệ phóng có khả năng đồng thời phóng hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Hình ảnh phát sóng cho thấy Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi và Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC Majid Mousavi tham quan một căn cứ tên lửa ngầm, nơi bố trí các tên lửa, bệ phóng và nhiều trang thiết bị quân sự.

Ông Vahidi tuyên bố, những thiệt hại mà “kẻ thù” phải gánh chịu “mới chỉ là khởi đầu”. Trong khi đó, ông Mousavi khẳng định, năng lực quân sự của Iran đã được nâng cao qua hai cuộc xung đột gần đây và các loại vũ khí có hiệu suất cao của nước này có thể khiến đối phương phải e ngại.

Đầu tháng 11, Iran cũng giới thiệu một căn cứ tên lửa ngầm mới, nơi bố trí các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng các bệ phóng.