Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại sự kiện “Đầu tư vào nước Mỹ” ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 30/4/2025 - Ảnh: Getty Images

Phát biểu trước phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường công du châu Á, Tổng thống Trump cho biết ông không phản đối khả năng ông Huang trở lại. Ông cho biết nhiều người đang đề nghị ông Huang quay lại và cho rằng ông nên làm vậy.

“Đó chắc chắn không phải ý tồi”, Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận nói với hãng tin Bloomberg rằng hội đồng quản trị Nvidia hiện không xem xét việc đưa ông Huang trở lại trong quá trình tìm CEO mới.

Tuần trước, ông Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, từ chức sau khi thông tin về mối quan hệ tình cảm của ông với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed International có trụ sở tại Singapore, bị công khai. Giới chức tình báo Mỹ cho rằng bà Alice Huang có liên quan đến các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Hội đồng quản trị Nvidia, gồm một số cộng sự lâu năm của ông Huang, đang tiến hành cuộc điều tra độc lập về hành vi của ông và cho biết sẽ cân nhắc cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí CEO. Theo tờ Financial Times, hội đồng đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO công ty thiết kế chip Arm của Anh, để tìm người kế nhiệm. Ông Haas từng giữ các vị trí điều hành tại Nvidia trước khi gia nhập Arm năm 2013.

Trong khi đó, từ cuối tuần trước, một chiến dịch đưa ông Huang trở lại Nvidia bắt đầu lan rộng. Theo Financial Times, ông Huang đã thảo luận với những người thân cận về khả năng quay lại công ty. Tờ báo cho biết một nhóm vận động gồm các lãnh đạo doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon đang hình thành, nhằm thúc đẩy sự ủng hộ dành cho ông Huang và tìm kiếm sự hậu thuẫn của Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, trong thư gửi hội đồng quản trị Nvidia, đăng trên mạng xã hội X, hai công ty đầu tư Altimeter Capital Management và Atreides Management nhắc đến “thành công phi thường” của ông Huang trong quá trình lãnh đạo lâu dài Nvidia, cũng như sự bất định do ông rời vị trí.

Hai công ty kêu gọi hội đồng quản trị tiếp cận vấn đề nhân sự lãnh đạo một cách “chậm rãi, thận trọng và có chủ đích”, trong đó cần cân nhắc cả khả năng ông Jensen Huang quay lại. Ông Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla, một người thân thiết với ông Huang, cũng lên tiếng ủng hộ việc ông trở lại.

Theo Bloomberg, sự ủng hộ của Tổng thống Trump phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa ông và ông Huang, được xây dựng kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi đầu năm 2025. Ông Huang có mức độ tiếp cận Nhà Trắng mà rất ít lãnh đạo doanh nghiệp có được. Trong thời gian này, ông cũng vận động chính quyền nới lỏng các hạn chế đối với việc bán con chip AI của Nvidia cho Trung Quốc.

Về lo ngại an ninh liên quan đến mối quan hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang, Tổng thống Trump cho rằng hành động của ông Huang không đặt an ninh quốc gia Mỹ vào rủi ro. Ông cũng nghi ngờ cáo buộc bà Alice Huang làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

“Chưa ai chứng minh bà ấy là gián điệp”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump nhận định ông Huang đang đối mặt với hai vấn đề, gồm tình huống khó khăn trong gia đình và mong muốn bán chip. Tổng thống Mỹ cho rằng việc ông Huang quay lại có thể giúp Nvidia phát triển thế hệ con chip tiên tiến tiếp theo.

Lập trường ủng hộ ông Huang trở lại của Tổng thống Trump đi ngược với quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ông Bessent kêu gọi “một cuộc cải tổ mạnh mẽ” tại Nvidia và tìm kiếm lãnh đạo mới từ bên ngoài.

Căng thẳng trong chính quyền Mỹ còn xuất hiện xoay quanh việc Nvidia được phép xuất khẩu chip cho Megaspeed, công ty có liên hệ với Trung Quốc và là khách hàng mua chip của Nvidia. Hôm 13/11, ông Bessent quy trách nhiệm cho Bộ Thương mại do ông Howard Lutnick đứng đầu vì đã không cấm xuất khẩu chip Nvidia sang Megaspeed.

Ngày 16/11, Tổng thống Trump thừa nhận ông Bessent và ông Lutnick có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Khi được hỏi có thay Bộ trưởng Thương mại hay không, ông Trump trả lời: “Không”. Theo ông Trump, ông Lutnick “có thể đã trì hoãn” việc đưa Megaspeed vào danh sách đen thương mại của Mỹ, nhưng làm vậy vì nếu không trì hoãn, quan hệ với Trung Quốc có thể bùng phát căng thẳng.

Ông Trump cho biết có hai quan điểm khác nhau về cách tiếp cận Trung Quốc trong chính quyền Mỹ. Một bên không muốn làm Trung Quốc phật lòng khi hai bên đang duy trì quan hệ tốt, bên còn lại cho rằng cần hành động thẳng tay, làm những gì cần làm.

Cũng trong ngày 16/11, Bộ Thương mại Mỹ ban hành quy định yêu cầu trung tâm dữ liệu ở nước ngoài phải xin giấy phép khi cung cấp năng lực tính toán từ xa cho doanh nghiệp tại một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Quy định đồng thời siết kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang 5 nước, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil.

Mục đích của quy định là ngăn việc lách các hạn chế tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ thông qua các thỏa thuận điện toán từ xa liên quan đến trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba. Quy định mới được công bố ngay trước thềm chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm (19/11) tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong tuần này.