Tổng thống Trump 'tuyên chiến' với muỗi

Tổng thống Trump ký sắc lệnh về diệt trừ muỗi

Tổng thống Trump mới ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang triển khai chiến dịch kiểm soát côn trùng truyền bệnh.

Mục tiêu là đến năm 2028 giảm 90% số muỗi xâm lấn và 50% quần thể ve trên những khu đất thuộc quyền quản lý của liên bang tại Washington.

“Đối tượng” bị nhắm tới gồm muỗi vằn châu Á, muỗi Aedes cùng một số loài ngoại lai khác. Nhà Trắng cho rằng những loài này đang mở rộng phạm vi sinh sôi, truyền bệnh và làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo sắc lệnh, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Cơ quan Bảo vệ môi trường cùng Cơ quan Quản lý dịch vụ công phải xây dựng kế hoạch hành động trong vòng 60 ngày.

Chiến dịch sẽ tập trung loại bỏ nước đọng, xử lý nơi sinh sản và điều chỉnh cảnh quan để thu hẹp “địa bàn hoạt động” của muỗi và ve.

Thay vì chỉ sử dụng thuốc diệt côn trùng, chính quyền Mỹ ưu tiên các phương pháp phi hóa học và ứng dụng công nghệ.

Những biện pháp được xem xét gồm thả muỗi đực vô sinh, sử dụng vi khuẩn có lợi, kiểm soát vật chủ của ve và phát triển công nghệ sinh học nhằm hạn chế khả năng sinh sản của côn trùng.

Các cơ quan được yêu cầu bảo đảm chiến dịch không gây tổn hại cho ong, bướm, động vật hoang dã, thực vật bản địa và hệ sinh thái tại công viên, sông hồ.

Nếu cuộc “tổng tiến công” ở Washington đạt kết quả, những biện pháp hiệu quả có thể được nhân rộng trên toàn nước Mỹ.

Sắc lệnh còn thúc đẩy nghiên cứu chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị các bệnh do muỗi và ve truyền, gồm sốt xuất huyết, Zika, chikungunya, sốt Tây sông Nile, bệnh Lyme và hội chứng alpha-gal, dạng dị ứng xuất hiện sau khi bị ve cắn.

Quyết định được đưa ra giữa lúc bệnh sốt xuất huyết gia tăng tại Florida. 3 quận ở Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bang này ghi nhận 190 ca lây nhiễm tại địa phương ở 6 hạt, trong đó 170 ca tập trung tại hạt Hillsborough.

Theo Newsweek