Tổng thống Trump tuyên bố thành lập Lực lượng AI, bổ nhiệm cố vấn AI mới

Tổng thống Donald Trump

Đây được xem là quyết tâm thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 20-9, ông Trump không nêu chi tiết về cơ cấu, nhiệm vụ hay lộ trình triển khai hai sáng kiến này.

Tuy nhiên, ông khẳng định chính quyền sẽ không cản trở sự phát triển của ngành AI mà sẽ hỗ trợ và giám sát lĩnh vực được ông gọi là “cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo”.

“Tôi sẽ không để nước Mỹ kìm hãm sự phát triển của AI”, ông Trump viết, đồng thời cho rằng các công cụ pháp lý hiện hành đã đủ để xử lý những hành vi lạm dụng công nghệ.

“Lực lượng AI” có thể được xây dựng theo mô hình tương tự Space Force, lực lượng quân chủng mới được thành lập trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Đây sẽ là lần thứ hai ông Trump bổ nhiệm một quan chức đặc trách AI. Trước đó, nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks từng đảm nhiệm vai trò này trước khi rời vị trí hồi mùa xuân năm nay.

Ông Sacks cũng là người phản đối việc ban hành thêm các quy định quản lý AI ở cấp liên bang.

Tranh luận về AI tại Mỹ ngày càng trở nên gay gắt. Một số chuyên gia công nghệ và nghiên cứu an toàn AI cảnh báo tốc độ phát triển của công nghệ này có thể vượt xa khả năng kiểm soát của con người.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ cho rằng việc siết chặt quản lý có thể làm suy giảm năng lực cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc.

Washington và Bắc Kinh hiện đều xem AI là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế, quốc phòng và sức mạnh quốc gia trong tương lai.

Theo Al Jazeera