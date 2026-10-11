Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng

Ảnh chụp bài đăng của Tổng thống Trump.

Ngày 11/10, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Có hiệu lực ngay lập tức, một LỆNH NGỪNG TẤN CÔNG CÁC CƠ SỞ NĂNG LƯỢNG được áp dụng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine”.

Ông Trump nói thêm rằng cả hai bên đã nhất trí và kêu gọi Nga và Ukraine không phá vỡ thỏa thuận này.

Theo truyền thông Nga, tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí về thỏa thuận nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu thông qua hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga.