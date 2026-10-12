Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận mới, các bên nói gì?

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 11/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời khẳng định thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức và kêu gọi hai bên tuân thủ cam kết.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố nội dung chi tiết, thời hạn thực hiện hoặc cơ chế giám sát thỏa thuận. Nhà Trắng cũng chưa làm rõ liệu Washington đã nhận được cam kết chính thức từ cả Moskva và Kiev hay chưa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Truth Social rằng Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, có hiệu lực ngay lập tức. Ảnh: Nhà Trắng

Phản ứng từ Ukraine cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa tuyên bố của Washington và mức độ đồng thuận thực tế giữa các bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev ủng hộ việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, song chưa nhận được đầy đủ thông tin về thỏa thuận mà ông Trump công bố.

Về phía Nga, tính đến thời điểm sáng 12/10, Điện Kremlin chưa chính thức xác nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng với Ukraine. Moskva cũng chưa công bố lập trường về thời điểm bắt đầu thực hiện hoặc các điều kiện liên quan.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép đối với Kiev nhằm chấm dứt các cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu Nga. Theo Reuters, ông Trump cho rằng những cuộc tấn công này góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao, giữa lúc Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel Nga. Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép cho phép nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga đến ngày 7/4/2027, sau khi ông Trump thông báo Moskva đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới.