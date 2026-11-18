Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chụp ảnh cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sau khi ký sổ lưu niệm ngày 18/11. (Nguồn: ABS-CBN)

Phát biểu tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ ở Manila, ông Trump cho biết, quan hệ Mỹ-Philippines từng trải qua những giai đoạn căng thẳng dưới các chính quyền tiền nhiệm, nhưng hiện hai bên đang phối hợp chặt chẽ hơn.

Ông nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời cho biết Washington đang phối hợp với Manila nhằm tăng cường các thỏa thuận an ninh trong khu vực.

Bên cạnh quốc phòng, Tổng thống Trump đề cập khả năng mở rộng hợp tác năng lượng, nhấn mạnh vị thế hàng đầu của Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và khí tự nhiên, cũng như kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn năng lượng quy mô lớn tại Alaska để xuất khẩu nguồn cung năng lượng “dồi dào với giá cả phải chăng” sang các nước đồng minh và đối tác ở khu vực Thái Bình Dương.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, Philippines là đối tác tự nhiên trong sáng kiến này và hai chính phủ đang thảo luận về khả năng hợp tác. Ngoài ra, Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, Washington và Manila có thể đạt được một thỏa thuận lớn về năng lượng hạt nhân, song không nêu chi tiết.

Trả lời báo giới, Tổng thống Trump nói không quan ngại về tình hình Biển Đông, đồng thời đánh giá Mỹ đang đạt kết quả rất tốt trong vấn đề Iran.