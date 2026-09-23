Tổng thống Trump tuyên bố đổi tên AI thành SI trong mọi văn bản của Mỹ

Trong bài phát biểu trước cơ quan toàn cầu, Tổng thống Trump khẳng định nước Mỹ hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế toàn cầu để kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Từ nay trở đi, công nghệ này sẽ chính thức được gọi bằng tên mới là "siêu trí tuệ" (SI).

Lý giải về quyết định này, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc sử dụng từ "nhân tạo" khiến công nghệ này nghe có vẻ giả tạo. Ông nhấn mạnh công nghệ này không hề giả tạo mà thực sự vô cùng tuyệt vời. Dù thừa nhận con người vẫn cần phải cẩn trọng, ông Trump khẳng định bản chất thực sự của công nghệ này hoàn toàn trái ngược với những gì cái tên cũ thể hiện.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng từ thời điểm này trở đi, toàn bộ tài liệu của nước Mỹ và hy vọng là của cả thế giới sẽ chuyển sang sử dụng thuật ngữ mới chính xác hơn này. Tổng thống Mỹ hân hoan chào đón kỷ nguyên mới của "siêu trí tuệ" và cho biết sẽ chờ xem sự thay đổi này mang lại kết quả ra sao, đồng thời tự tin khẳng định tên gọi mới nghe hay hơn, tích cực hơn và bám sát với thực tế hơn rất nhiều.

Trên thực tế, thuật ngữ siêu trí tuệ vốn đã được giới chuyên môn định nghĩa là một dạng trí tuệ nhân tạo có khả năng vượt qua trí tuệ của con người. Đây vừa là mục tiêu tối thượng của nhiều công ty công nghệ tiên phong, vừa là nỗi lo sợ lớn nhất đối với những người luôn cảnh báo về mối đe dọa của nó đối với nhân loại.