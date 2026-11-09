Tổng thống Trump tuyên bố 'Cổng Sắt' đã triển khai đầy đủ, siết chặt phong tỏa Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 9/11, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt) mới thành lập "đang được triển khai đầy đủ và đang phát huy hiệu lực" đối với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: "Kết hợp với chiến dịch phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử, hiện có rất ít hàng hóa có thể vào hoặc ra khỏi Iran!".

Theo thông báo được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X ngày 7/11, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, đã chỉ đạo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Cổng Sắt, gồm khoảng 20 nhân sự dân sự và quân sự, đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida.

Đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến đường bộ và Biển Caspi để vận chuyển vũ khí, vật tư và duy trì những nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp.

Cụ thể, lực lượng đặc nhiệm Cổng Sắt sẽ tập trung giám sát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng và vật tư thuộc diện trừng phạt qua biên giới trên bộ của Iran và Biển Caspi.

Theo CENTCOM, việc mở rộng phạm vi kiểm soát nhằm hạn chế khả năng Tehran tiếp nhận trang thiết bị quân sự, tái thiết năng lực sản xuất quốc phòng và duy trì nguồn tài chính.

Đô đốc Cooper tuyên bố: "Việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate củng cố thành công của chiến dịch phong tỏa kiên quyết mà chúng tôi đang thực hiện đối với Iran trên biển".

Theo Tư lệnh CENTCOM, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa CENTCOM và các cơ quan chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế khả năng của Tehran trong việc tài trợ cho các hoạt động mà Washington coi là khủng bố, tái thiết nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung trang thiết bị cho quân đội.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì chiến dịch phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Theo số liệu do CENTCOM công bố, các biện pháp phong tỏa đã ngăn Tehran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD trong những tháng gần đây.

Trong khi lực lượng đặc nhiệm Cổng Sắt tập trung vào các tuyến vận chuyển qua biên giới trên bộ và Biển Caspi, lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục kiểm soát hoạt động hàng hải tại các cảng Iran dọc Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

CENTCOM khẳng định các biện pháp phong tỏa sẽ được áp dụng đối với mọi tàu thuyền ra vào các cảng Iran, ngoại trừ những chuyến hàng viện trợ nhân đạo.

Về phía Iran, nước này đã hạ thấp tầm quan trọng của sáng kiến quân sự mới của Mỹ nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí và các mạng lưới thương mại thuộc diện trừng phạt của Tehran, đồng thời khẳng định Washington không thể cô lập nước này về kinh tế hoặc cắt đứt các tuyến vận tải.

Ngày 8/11, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebbi, nói với hãng thông tấn bán chính thức Fars rằng Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những nỗ lực như vậy và đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia láng giềng.

Ông Mohebbi tuyên bố: "Kế hoạch Cổng Sắt chỉ là một trò chơi chữ. Người Mỹ không thể đạt được mục tiêu gây sức ép kinh tế nghiêm trọng nhằm khiến nền kinh tế Iran sụp đổ bằng cách tiếp cận này".