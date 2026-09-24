Tổng thống Trump trực tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ Andrews

Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên hạ cánh xuống căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland, chiều 23/9 (giờ địa phương). Tổng thống Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania có mặt tại sân bay để trực tiếp đón các vị khách.

Theo CNN, ông Trump chờ tại khu vực chân cầu thang máy bay trước khi bắt tay ông Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng tham dự nghi thức đón tại căn cứ quân sự.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung hội ngộ tại Mỹ sau cuộc gặp tại Trung Quốc hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Việc Tổng thống Trump trực tiếp tới sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được truyền thông Mỹ đặc biệt chú ý bởi đây là nghi thức không thường thấy trong hoạt động lễ tân của các Tổng thống Mỹ. Theo thông lệ những năm gần đây, các nguyên thủ nước ngoài thường được Tổng thống Mỹ chính thức đón tại Nhà Trắng.

Dự kiến, ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng. Nghi lễ có sự tham gia của 479 quân nhân đại diện cho các quân chủng của lực lượng vũ trang Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục tìm cách kiểm soát những bất đồng trong quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và công nghệ, đồng thời duy trì đối thoại giữa lãnh đạo hai nước.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dự kiến tiến hành hội đàm. Thương mại, nguồn cung đất hiếm, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng một số vấn đề an ninh chiến lược được dự báo nằm trong chương trình nghị sự.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân sẽ tổ chức quốc yến tại Nhà Trắng để chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân.

Trong một diễn biến đáng lưu ý, trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 23/9 đã có cuộc gặp thứ hai trong tuần với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Sau cuộc gặp, ông Bessent xác nhận Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí kéo dài “Thỏa thuận Busan” đến ngày 10/1/2027. Thỏa thuận hiện hành, vốn dự kiến hết hạn ngày 10/11, đã giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau giai đoạn hai bên áp mức thuế trả đũa rất cao.