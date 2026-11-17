Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á

Manila là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Sau Philippines, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến tới Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến và tham gia cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump cũng cho biết khả năng diễn ra cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn đang được xem xét.

Tại Manila, ông Trump dự kiến tham dự các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN, gặp lãnh đạo các nước trong khu vực và thảo luận về các vấn đề thương mại, đầu tư cũng như an ninh khu vực.

Một trong những hoạt động đầu tiên của Tổng thống Mỹ là cuộc gặp với lãnh đạo nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Đây là cuộc họp đầu tiên của cơ chế này kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump cũng dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Thái Lan, tiếp nối chiến lược thúc đẩy các thỏa thuận song phương mà chính quyền Mỹ theo đuổi trong những năm gần đây.

Theo các quan chức Mỹ, thỏa thuận sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với hàng hóa, nông sản, phương tiện vận tải và năng lượng của Mỹ.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế, cuộc gặp đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN được kỳ vọng sẽ tập trung vào tình hình Myanmar, Biển Đông và nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực.

Biển Đông tiếp tục là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu. Trong những năm gần đây, căng thẳng giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines tại các khu vực tranh chấp gia tăng đáng kể.

Washington nhiều lần khẳng định cam kết bảo vệ Philippines theo hiệp ước phòng thủ song phương nếu lực lượng Philippines bị tấn công vũ trang. Philippines là một trong những đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á.

Ngày 18-11, ông Trump dự kiến được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiếp đón theo nghi thức cấp nhà nước tại Phủ Tổng thống.

Hai bên được cho là sẽ tái khẳng định cam kết đối với liên minh an ninh song phương và công bố một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ.

Chuyến công du châu Á lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông Trump khi chính quyền Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức trong nước, từ các sự cố hạ tầng hàng không đến những tranh cãi trong lĩnh vực công nghệ.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Washington củng cố quan hệ với các đối tác khu vực trước thềm các cuộc tiếp xúc cấp cao với Trung Quốc và Nga tại hội nghị APEC ở Thâm Quyến.

Theo AP