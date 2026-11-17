Theo Reuters và truyền thông Philippines, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thành phố Pasay thuộc vùng đô thị Manila, vào khoảng 17h33' ngày 17/11 (giờ địa phương), sau hành trình kéo dài hơn 18 giờ từ Washington, bao gồm điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska.

Đón nhà lãnh đạo Mỹ tại sân bay có Chánh Văn phòng Tổng thống Philippines Ralph Recto, Hạ nghị sĩ Sandro Marcos, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez và Đại sứ Mỹ tại Philippines Lee Lipton. Tháp tùng ông Trump có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Manila, Philippines ngày 17/11. Ảnh: Getty Images

Đây là lần đầu tiên ông Trump trở lại Philippines kể từ chuyến thăm năm 2017, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Chuyến công du diễn ra đúng ngày cuối cùng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại Manila từ ngày 15–17/11.

Theo chương trình, một trong những hoạt động trọng tâm của Tổng thống Trump tại Manila là Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN–Mỹ, nơi lãnh đạo hai bên thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và ứng phó với những thách thức an ninh khu vực.

Thông tấn xã Philippines (PNA) thì thông tin, hội nghị tái khẳng định cam kết đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN–Mỹ, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột chính trị–an ninh, kinh tế và văn hóa–xã hội.

Các bên cũng trao đổi về việc triển khai Kế hoạch công tác toàn diện ASEAN–Mỹ, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 2027. Đây được xem là dịp để Washington và ASEAN đánh giá tiến triển hợp tác, đồng thời xác định những ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh các hoạt động với ASEAN, ông Trump tham dự cuộc gặp lãnh đạo nhóm Bộ tứ (QUAD), gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của nhóm kể từ tháng 9/2024 và cũng là lần đầu tiên ông Trump tham dự hội nghị lãnh đạo QUAD kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump gọi mối quan hệ giữa Washington và thành viên nhóm QUAD là tuyệt vời. Ảnh: The Hawk

Theo Reuters, chương trình nghị sự của nhóm tập trung vào an ninh hàng hải, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, hợp tác về khoáng sản chiến lược, công nghệ mới nổi và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường phối hợp trước những biến động về thương mại, công nghệ và an ninh khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Trump cũng dự kiến có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 18/11, tập trung vào quan hệ đồng minh, hợp tác quốc phòng, thương mại và đầu tư.

Sau chuyến thăm Philippines, Tổng thống Mỹ sẽ bay tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á–Thái Bình Dương (APEC).

Theo Reuters, ông Trump dự kiến tham gia cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Với hàng loạt hoạt động ngoại giao tại Manila và Thâm Quyến, chuyến công du lần này được chú ý không chỉ ở những cam kết hợp tác giữa Mỹ với các đối tác khu vực, mà còn ở khả năng tạo thêm động lực đối thoại giữa các cường quốc trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.