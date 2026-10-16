Tổng thống Trump: 'Tôi không có thiện cảm với ông Zelensky'

“Ông Zelensky không phải là người tốt để chúng tôi làm việc cùng. Ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận. Ông ấy nói rằng mình muốn đạt được thỏa thuận, nhưng thực tế lại không phải vậy. Không, tôi không có thiện cảm với ông Zelensky. Họ đã phá hủy đất nước đó,” Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Newsmax sáng 16/10 giờ Việt Nam.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, mối bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo bộc lộ trong cuộc gặp gần nhất giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/12/2019 tại Điện Élysée ở Paris, Pháp.

“Hai người đó đã có một cuộc gặp rất tồi tệ. Như các bạn biết, ông Putin ghét ông Zelensky và ông Zelensky cũng ghét ông Putin. Khi hai người có sự thù ghét sâu sắc đến như vậy, rất khó để đạt được một thỏa thuận giải quyết vấn đề. Cuộc xung đột nên sớm kết thúc. Tôi nghĩ thực ra cả hai bên đều muốn thấy nó chấm dứt, nhưng so với ông Putin, tôi nhận thấy ông Zelensky là người khó làm việc cùng hơn,” Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Nhà Trắng

Phát biểu trên được Tổng thống Mỹ đưa ra khi được phóng viên đề nghị bình luận về tuyên bố ngày 15/10 của ông Zelensky rằng Kiev sẽ nối lại các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

“Lệnh hạn chế tấn công các nhà máy lọc dầu đã được dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ không tiếp tục tuân thủ nữa,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 15/10.

Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức quân đội Ukraine đã nhận được thông báo từ phía Mỹ với nội dung: “Nếu các ông không dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp thông tin tình báo”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đã tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga trong hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng ngày 11/10.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine sau đó không còn nhận được thông tin cảnh báo sớm từ Mỹ về các tên lửa đạn đạo đang bay tới. Theo ông Zelensky, tốc độ kết nối Starlink của công ty SpaceX, do tỷ phú Elon Musk sáng lập, cũng suy giảm trên khắp Ukraine, ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến ở tiền tuyến và các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào cơ sở quân sự Nga

Tổng thống Ukraine cho biết phía Mỹ giải thích rằng những gián đoạn nêu trên bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật. “Đó không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là một quyết định có chủ đích,” ông Zelensky nhận định.

Khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng ngừng tấn công cơ sở năng lượng Nga để cải thiện quan hệ với Nhà Trắng hay không, ông Zelensky cho biết Kiev chỉ đồng ý nếu được cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ukraine và cá nhân Tổng thống Volodymyr Zelensky đang cản trở các nỗ lực hòa bình của Mỹ. “Chính quyền Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng. Điều đó chắc chắn đi ngược lại nghiêm trọng những nỗ lực hòa bình của Mỹ và các nhà đàm phán Mỹ, những người thực sự đang nỗ lực rất tích cực để thúc đẩy tiến trình hòa bình tiến triển theo một cách nào đó,” TASS dẫn lời ông Peskov.