Tổng thống Trump tiết lộ về thỏa thuận lớn liên quan đến Ukraine và toàn châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên hãng thông tấn Ukrinform, ông Donald Trump đưa ra tuyên bố trên khi trả lời báo giới tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ các điều khoản cụ thể của thỏa thuận được đề cập, nhưng cho biết thỏa thuận này có liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Đó sẽ là một thỏa thuận rất lớn. Thỏa thuận sẽ liên quan đến nhiều vấn đề hơn Ukraine, thậm chí tôi có thể nói là có thể liên quan đến toàn châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn, tốt đẹp và mọi người đều sẽ hài lòng”, ông Trump nói khi được hỏi về cuộc gặp với ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi được hỏi cụ thể đã thảo luận những gì với ông Dmitriev, Tổng thống Mỹ cho biết, ông không muốn tiết lộ nội dung cuộc trao đổi.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Trump bày tỏ kỳ vọng cuộc xung đột sẽ được giải quyết trong thời gian tương đối gần. Ông cho rằng khoảng 25.000 người thiệt mạng mỗi tháng trong bối cảnh giao tranh diễn ra liên tục ngày đêm.

Khi được hỏi liệu ông có đề cập với đại diện Nga về việc dân thường Ukraine thiệt mạng tại nhà riêng, trên xe buýt và trong trường học hay không, ông Trump cho biết ông thường xuyên nêu vấn đề này. Ông nói thêm rằng mình cũng đề cập đến thương vong dân thường ở phía Nga, đồng thời lưu ý rằng nhiều người tại nước này cũng đang thiệt mạng.

Cuộc gặp với ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tổ chức sự kiện có sự tham dự của đại diện Nga và Ukraine, nhằm ghi nhận những nỗ lực nhân đạo của bà trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky, hiện do Nga kiểm soát. Lệnh ngừng bắn này tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán và hỗ trợ người dân địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 5/11 đã trao đổi tại Brussels với các quan chức Ukraine, NATO và châu Âu về những bảo đảm an ninh cho Kiev và một khuôn khổ an ninh rộng hơn cho châu Âu. Theo ông Kushner, sáng kiến được thảo luận gồm cơ chế tham vấn an ninh thường xuyên, kênh liên lạc khi xảy ra khủng hoảng, tăng cường minh bạch quân sự và các biện pháp giảm nguy cơ leo thang căng thẳng. Ông nhấn mạnh mọi thỏa thuận cần tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết về an ninh, liên minh của mỗi quốc gia, đồng thời NATO tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phòng thủ tập thể của châu Âu.

Mỹ dự kiến làm trung gian cho cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11. Đây sẽ là vòng tiếp xúc trực tiếp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2/2026. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 90 phút với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner để chuẩn bị cho tiến trình này.

Tờ Washington Post cho rằng việc ông Trump gặp riêng đặc phái viên Nga nhưng không gặp đại diện Ukraine có thể khiến Kiev và các nước châu Âu lo ngại về nguy cơ những vấn đề liên quan đến tương lai Ukraine và an ninh châu Âu được thảo luận mà thiếu sự tham gia trực tiếp của Ukraine.

Tờ báo này cũng đề cập một số trở ngại đối với khả năng đạt thỏa thuận, trong đó có sự phản đối tại Quốc hội Mỹ nếu chính quyền Tổng thống Trump muốn đơn phương rút quân Mỹ khỏi châu Âu, cũng như những rào cản từ các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga.