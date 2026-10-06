Tổng thống Trump tiết lộ vấn đề mới ở Nga mà Mỹ đang 'theo dõi rất sát'

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Nebraska vào ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi vấn đề này rất sát. Chúng tôi vừa mới nhận được thông tin".

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 5/10, phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại vùng Irkutsk của Liên bang Nga.

Tổng thống Trump nói: "Trước đây, bệnh viêm phổi có thể được điều trị dễ dàng hơn, nhưng các vi sinh vật và mầm bệnh đã trở nên mạnh hơn. Nhưng chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi sẽ giúp họ”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và các cơ quan khác để theo dõi những thông tin về một trường hợp nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại vùng Irkutsk của Liên bang Nga.

Giới chức Liên bang Nga cho biết trường hợp này liên quan đến bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và không phát hiện sự cố nào tại một viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở địa phương.

Dịch hạch thể phổi là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, khác với COVID-19 là bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, có thể lây lan qua các hạt hô hấp ở thể phổi và có thể được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh nếu được chẩn đoán sớm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch hạch thường liên quan đến các loài động vật có vú nhỏ và bọ chét ký sinh trên chúng. Tuy nhiên, con người cũng có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân gây bệnh hoặc trong trường hợp dịch hạch thể phổi là thông qua việc hít phải các hạt hô hấp từ người bệnh.

Bệnh dịch hạch có nhiều thể khác nhau. Dịch hạch thể hạch gây sưng đau các hạch bạch huyết là dạng phổ biến nhất. Trong khi đó, dịch hạch thể phổi tấn công phổi và là dạng nghiêm trọng nhất.

Khác với thể hạch phổ biến hơn, bệnh dịch hạch thể phổi có thể lây truyền trực tiếp giữa người với người. Người mắc bệnh dịch hạch thể phổi có thể phát tán các hạt chứa mầm bệnh qua đường hô hấp khi ho hoặc thở, khiến những người tiếp xúc gần có nguy cơ bị lây nhiễm.

Dịch hạch thể phổi có thể gây ra tình trạng bệnh cấp tính ảnh hưởng đến phổi. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, ho, đau ngực và khó thở. Do các triệu chứng này tương đồng với nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, nên chỉ dựa vào triệu chứng thì không thể đưa ra chẩn đoán xác định. Cần thực hiện xét nghiệm để xác định bệnh dịch hạch.

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

WHO mô tả bệnh dịch hạch thể phổi là căn bệnh có khả năng lây lan rất cao và mang nguy cơ gây ra dịch bệnh nếu sự lây truyền không được kiểm soát. Chính vì vậy, các trường hợp nghi nhiễm cần được đánh giá y tế nhanh chóng, cách ly và theo dõi những người có tiếp xúc. Tuy nhiên, việc tồn tại khả năng lây truyền từ người sang người không đồng nghĩa với việc mọi trường hợp nghi nhiễm đều sẽ dẫn đến sự lây lan rộng rãi trong cộng đồng.

Bác sĩ Neha Rastogi tại Viện Nghiên cứu Fortis Memorial (Ấn Độ) lưu ý: "Dịch hạch thể phổi chắc chắn là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng và có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong nếu chậm trễ điều trị. Tuy nhiên, bệnh do vi khuẩn gây ra và đáp ứng tốt với các loại kháng sinh phù hợp nếu được chẩn đoán và điều trị sớm".

Theo WHO, vi khuẩn *Y. pestis* có thể được phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm như máu hoặc đờm, tùy thuộc vào thể bệnh. Bất kỳ ai có yếu tố phơi nhiễm liên quan và xuất hiện các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng hoặc diễn tiến xấu đi nhanh chóng cần tìm đến chăm sóc y tế khẩn cấp thay vì tự chẩn đoán hoặc tự điều trị.

Điểm quan trọng nhất là trường hợp nghi nhiễm dịch hạch có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh. "Việc chẩn đoán và điều trị sớm có thể cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Rastogi lưu ý.

WHO cũng nhấn mạnh rằng thuốc kháng sinh và các biện pháp chăm sóc hỗ trợ mang lại hiệu quả cao khi bệnh dịch hạch được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chính vì vậy, những người có nguy cơ thực sự phơi nhiễm cần được đánh giá y tế ngay lập tức thay vì chờ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng.