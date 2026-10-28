Tổng thống Trump tiết lộ thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine, lấp lửng chuyện tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ sớm có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Theo Tổng thống Trump, ông đã thảo luận về cả hai cuộc xung đột với Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff trên chuyên cơ Air Force One. Về xung đột Nga-Ukraine, ông nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được nhiều tiến triển. Một cuộc gặp sẽ được thu xếp rất sớm”.

Khi được hỏi ai sẽ tham dự, ông chủ Nhà Trắng trả lời: “Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”, nhưng không cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm hay hình thức tổ chức.

Năm nay, Nga và Ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian trong tháng 1 và tháng 2, lần lượt tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Geneva, Thụy Sỹ. Nếu diễn ra, cuộc gặp trực tiếp giữa hai tổng thống sẽ là sự kiện chưa từng có kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Về xung đột với Iran, ông Trump cho rằng, nước Cộng hoà Hồi giáo muốn đạt thỏa thuận với Washington nhưng đang trì hoãn đàm phán, có thể cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. “Tôi nghĩ chúng ta đang ở vị thế rất thuận lợi với Iran. Vấn đề là khi nào tôi muốn kết thúc việc này”, ông Trump nói, nhắc lại quan điểm gần đây về cuộc xung đột.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau bầu cử hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời dứt khoát mà cho biết: “Điều gì cũng có thể xảy ra".

Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, kéo theo tình trạng đối đầu lan rộng trong khu vực. Dù các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và nhất trí hoàn tất một thỏa thuận hòa bình, tình hình vẫn chưa được giải quyết triệt để.