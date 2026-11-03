Tổng thống Trump tiết lộ thời điểm Mỹ ngừng viện trợ quân sự 4 tỷ USD cho Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chia sẻ với truyền thông Mỹ ngày 3/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Về khoản viện trợ dành cho Israel, Thủ tướng Netanyahu và tôi đã đạt được thỏa thuận. Mỹ hiện viện trợ cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm, nhưng cách đây vài tháng, chúng tôi nhất trí sẽ chấm dứt khoản viện trợ này”.

Theo ông Trump, hai bên đã nhất trí hoàn tất việc cắt giảm viện trợ vào cuối năm nay.

Khi được hỏi về lý do Mỹ dừng viện trợ cho Israel, Tổng thống Trump đáp: “Vì họ không cần nó nữa. Nếu họ cần, tôi sẽ bảo ‘cứ tiếp tục’”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông và Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhiều lần thảo luận về việc chấm dứt viện trợ trong suốt nhiều năm qua. Ông cũng tiết lộ rằng chính Thủ tướng Netanyahu là người đề xuất ý tưởng này.

Thỏa thuận hỗ trợ an ninh hiện nay giữa Mỹ và Israel quy định Washington cung cấp khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm cho Tel Aviv đến hết năm 2028. Trước đây, ông Netanyahu từng tuyên bố muốn từng bước giảm sự phụ thuộc của Israel vào viện trợ quân sự Mỹ, dù thời điểm và các điều khoản cụ thể của bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận vẫn chưa được công bố.

Cuộc điện đàm gần nhất được ghi nhận giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào ngày 31/10. Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu có trao đổi thêm với nhau kể từ thời điểm đó hay không.

Ông Netanyahu từng công khai đề cập đến việc Mỹ chấm dứt viện trợ quân sự dành cho Israel, nhưng chưa bao giờ đưa ra mốc thời gian ngắn như vậy. Vào tháng 5, Mỹ và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về thỏa thuận mới nhằm thay thế bản ghi nhớ hiện tại, mặc dù vẫn chưa rõ liệu đã có khung thỏa thuận nào được thiết lập hay chưa.

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tuần trước, ông Netanyahu đã phát biểu trên một kênh tin tức của Israel rằng việc chấm dứt viện trợ từ Mỹ sắp diễn ra.