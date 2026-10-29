Tổng thống Trump tiết lộ nội dung thư 'phó tướng' Vance gửi quan chức Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham dự cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã không đặt nặng ý nghĩa của động thái liên hệ này và khẳng định rằng việc tiếp xúc của Phó Tổng thống Vance chủ yếu nhằm đề nghị hỗ trợ vật tư y tế cho Iran.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 28/10 rằng ông Vance đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaee, với nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Bức thư xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump cảnh báo thực hiện đợt tấn công mới nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Phát biểu với báo giới ngày 28/10, Tổng thống Trump phủ nhận chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã bật đèn xanh để ông Vance liên hệ với Tehran.

“Họ đang cần hỗ trợ về vật tư y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ông Vance đã hỏi ý kiến tôi và tôi nói rằng: ‘Nếu ông muốn làm điều đó thì cứ tiến hành’. Về cơ bản, đây là hoạt động đưa hàng cứu trợ vào để giúp đỡ những người đang gặp vấn đề về sức khỏe”, Tổng thống Trump giải thích.

Cuộc chiến tại Iran hiện đã bước sang tháng thứ 8 trong khi vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy một lối thoát khả thi khỏi cuộc xung đột.

Iran gần đây khẳng định tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

ngày 28/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang duy trì liên lạc thường xuyên với các bên trung gian để xem xét những đề xuất có thể giúp triển khai kế hoạch hòa bình 7 ngày trong thời gian ngắn hơn. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran vẫn sẵn sàng bảo vệ đất nước, song Tehran tiếp tục tạo cơ hội để các nỗ lực ngoại giao đạt kết quả.