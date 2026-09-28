Tổng thống Trump tiết lộ âm mưu gây thiệt hại lớn cho căn cứ chiến lược của Mỹ ở Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khi đang trên đường tới giải golf Presidents Cup vào hôm 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm 5 người đàn ông này “định gây thiệt hại lớn cho căn cứ của chúng tôi và việc phối hợp với phía Anh đã mang lại kết quả rất tốt... Chúng tôi đã theo dõi chúng trong một thời gian dài và cuối cùng đã bắt được chúng”.

Phóng viên Mike Hanna của kênh Al Jazeera cho rằng việc Tổng thống Trump nói các nghi phạm đã bị “theo dõi” là một chi tiết rất quan trọng, bởi “điều này cho thấy nhóm 5 người này đã nằm trong diện giám sát của Anh và có thể cả các đồng minh Mỹ”.

Theo phóng viên Hanna, “điều này dường như cho thấy đã có một âm mưu được chuẩn bị có chủ đích nhằm tiến hành một hành động nào đó chống lại căn cứ Không quân Hoàng gia này”.

Ông Hana cho biết thêm: “Căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford là căn cứ hoạt động tiền phương chủ yếu dành cho máy bay Mỹ trong cuộc chiến chống Iran. Các máy bay ném bom B-52 và B-1 được bố trí tại đây. Trên thực tế, nhiều nhà quan sát cho rằng một trong những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu một cuộc không kích sắp diễn ra nhằm vào Iran là khi những máy bay ném bom hạng nặng này cất cánh từ căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford”.

Liên quan tới vụ việc, cựu quan chức chống khủng bố Anh nhấn mạnh còn quá sớm để xác định ai đứng sau âm mưu nhằm vào căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford của Anh.

Ông Chris Phillips, cựu lãnh đạo Văn phòng An ninh Chống khủng bố Quốc gia Anh, cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để xác định liệu âm mưu bị nghi ngờ nhằm vào một căn cứ không quân của Anh, nơi triển khai máy bay Mỹ, có được chỉ đạo từ Iran hay Liên bang Nga hay không.

Trong một phát biểu với Al Jazeera, ông Phillips nói: “Trên thực tế, chúng ta vẫn chưa biết đây có phải là một cuộc tấn công có nguồn gốc từ Iran hay có khả năng là một cuộc tấn công có nguồn gốc từ Liên bang Nga hay không, bởi khả năng đó cũng đang được xem xét và hoàn toàn có thể xảy ra”.

Theo ông Phillips, vụ việc cũng có thể do những đối tượng “tự phát”, tự lên kế hoạch và hành động mà không nhận chỉ đạo từ bên ngoài, nhưng việc các nghi phạm có thể tiến xa đến mức này là “một vấn đề rất đáng lo ngại”.

Cựu lãnh đạo Văn phòng An ninh Chống khủng bố Quốc gia Anh nhận định: “Đây dường như là một âm mưu có quy mô khá lớn và đã được ngăn chặn”.

Ông Phillips cũng đặt nghi vấn đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các nghi phạm đã bị giám sát từ trước khi bị bắt gần căn cứ.

Theo ông Phillips, một người dân đã “nhìn thấy ba chiếc xe tải nhỏ có biểu hiện đáng ngờ” và báo cho cảnh sát.

“Đây rõ ràng là một nhóm người không bị các cơ quan an ninh giám sát chặt chẽ”, cựu lãnh đạo Văn phòng An ninh Chống khủng bố Quốc gia Anh nói.