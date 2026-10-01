Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép buộc ông Powell rời Fed

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục yêu cầu ông Jerome Powell rời Hội đồng thống đốc Fed sau khi cơ quan tổng thanh tra công bố báo cáo về dự án cải tạo trụ sở trị giá 2,5 tỷ USD.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump quy trách nhiệm cho cựu Chủ tịch Fed và yêu cầu ông từ chức ngay lập tức. Nếu ông Powell không từ chức, Tổng thống Mỹ tuyên bố chính phủ sẽ khởi kiện ông vì tham nhũng hoặc quản lý yếu kém.

Báo cáo cũng nêu rõ các thanh tra không tìm thấy căn cứ hợp lý để cho rằng đã xảy ra hành vi vi phạm luật hình sự liên bang cần chuyển đến Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ông Powell hiện vẫn là thành viên Hội đồng thống đốc Fed sau khi rời chức chủ tịch vào tháng 5.

Theo cơ quan giám sát, Hội đồng thống đốc Fed đã không áp dụng nhiều biện pháp có thể giúp kiểm soát chi phí, trong đó có việc thỏa thuận trước với nhà thầu về mức chi phí tối đa. Mãi đến tháng 1/2026, hơn ba năm sau khi công trình khởi công, hội đồng mới nhận được dự toán chi phí từ nhà thầu. Tính đến tháng 7, hai bên vẫn chưa xác lập mức chi phí tối đa được bảo đảm.

Một số hạng mục cũng không có đủ tối thiểu ba hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu phụ theo yêu cầu. Cơ quan tổng thanh tra nhận định cơ chế quản lý của Fed chưa phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của dự án.

Tổng chi phí cải tạo đã tăng từ 1,4 tỷ USD vào tháng 2/2020 lên 2,5 tỷ USD vào tháng 12/2024. Riêng phần xây dựng trong dự toán tăng hơn gấp đôi, lên 2 tỷ USD. Trước đó, ông Powell giải thích chi phí phát sinh do công trình cần sửa chữa nhiều hạng mục kết cấu, xử lý vật liệu chứa amiăng và chì, đồng thời nâng cấp hệ thống điện, cấp thoát nước và sưởi.

Dự án này từ lâu là một trong những trọng tâm chỉ trích của ông Trump đối với ông Powell. Một cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell, được công khai vào tháng 1, cũng xuất phát từ cáo buộc của các đồng minh ông Trump rằng cựu Chủ tịch Fed đã cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội về dự án.

Ông Powell cho rằng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp là cái cớ để gây sức ép với ông về chính sách lãi suất, trong khi ông Trump nhiều lần yêu cầu Fed giảm mạnh lãi suất. Cuộc điều tra hình sự được khép lại vào tháng 4 dưới sức ép của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, sau đó được chuyển cho cơ quan tổng thanh tra của Fed xem xét.

Nhà Trắng cho rằng báo cáo mới củng cố những chỉ trích của ông Trump về cách lãnh đạo Fed trước đây quản lý dự án. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren nói các kết luận cho thấy không có cơ sở để nối lại cuộc điều tra nhằm vào ông Powell.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người kế nhiệm ông Powell, cho biết Hội đồng thống đốc sẽ thực hiện các khuyến nghị của cơ quan giám sát. Fed cũng sẽ đưa Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ tham gia điều hành phần còn lại của dự án và báo cáo trực tiếp với hội đồng.