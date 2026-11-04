Tổng thống Trump thừa nhận chiến sự Iran ảnh hưởng bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-11 thừa nhận cuộc chiến với Iran là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bầu cử giữa kỳ, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ tập trung tại sự kiện đêm bầu cử ở Detroit, bang Michigan, Mỹ, ngày 4-11. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ Iran là một phần nguyên nhân”, ông Trump nói với Fox News.

Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng đó là lựa chọn đúng và khẳng định ông sẽ đưa ra quyết định tương tự nếu phải làm lại.

Cuộc chiến đã bước sang tháng thứ chín và trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trong chiến dịch tranh cử. Trước đó, ông Trump từng cam kết không để Mỹ bị cuốn vào các cuộc chiến mới, song sau đó vẫn quyết định tham gia chiến dịch quân sự cùng Israel nhằm vào Iran.

Trong những tháng qua, ông Trump nhiều lần đưa ra các thông điệp khác nhau về diễn biến xung đột, từ cảnh báo có thể tăng cường các đợt tấn công quân sự đến tuyên bố Washington có thể chấm dứt cuộc chiến.

Trong chiến dịch bầu cử giữa kỳ, nhiều ứng viên đảng Dân chủ tập trung vào tác động kinh tế của cuộc chiến, cho rằng xung đột đã góp phần đẩy giá xăng và nhiều mặt hàng khác tăng cao. Tâm lý của cử tri đối với chiến sự cũng trở thành một trong những vấn đề được quan tâm trong quá trình vận động tranh cử.

Kết quả bầu cử ngày 3-11 cho thấy đảng Dân chủ giành đa số tại cả hai viện Quốc hội. Trước cuộc bỏ phiếu, đảng Cộng hòa nắm 218 ghế so với 214 ghế của đảng Dân chủ tại Hạ viện, đồng thời giữ lợi thế 53-47 tại Thượng viện.

Việc mất quyền kiểm soát Quốc hội được cho là sẽ khiến chính quyền Tổng thống Trump gặp nhiều trở ngại hơn trong việc thúc đẩy các kế hoạch chính sách trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Tại Iran, kết quả bầu cử Mỹ cũng thu hút sự chú ý. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng kết quả này cho thấy cử tri Mỹ không ủng hộ chiến tranh.

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