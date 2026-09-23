Tổng thống Trump thông báo tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran, nêu điều kiện cho nổ tung Núi Pickaxe

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 22/9, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã có thêm động lực và có thể dẫn tới một thỏa thuận, nhưng cảnh báo Mỹ có thể tiến hành thêm hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu cần thiết.

Anadolu cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp đa phương với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Ông Trump nói: "Thật vinh dự khi được có mặt tại đây cùng với một số người bạn, đồng minh và đối tác lớn nhất và thân cận nhất của Mỹ để tiếp tục những nỗ lực của chúng ta hướng tới một Trung Đông an toàn và thịnh vượng hơn".

Tổng thống Trump cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có một "cuộc gặp hiệu quả" với các bên trung gian tham gia những nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc với Iran.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ hiện có động lực rất lớn để họ đạt được một thỏa thuận. Đó là những gì chúng tôi đang nghe được từ tất cả mọi người", đồng thời nói rằng mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến phần lớn tập trung vào việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

Tổng thống Trump cũng đề cập tới cơ sở của Iran được biết đến với tên gọi "Núi Pickaxe" (Pickaxe Mountain), nói rằng Mỹ có thể tấn công địa điểm này nếu phát hiện hoạt động đáng kể tại đó.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi có thể sẽ phải cho nổ tung thêm một nơi nữa, Núi Pickaxe. Chúng tôi chưa thấy có nhiều hoạt động ở đó, nhưng nếu phát hiện, chúng tôi sẽ cho nổ tung nó ngay lập tức".

Ông Trump cũng đề cập tới eo biển Hormuz, cho biết lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này đã tăng đáng kể kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Tổng thống Trump nói rằng ông tin tình hình với Iran có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, hoặc có thể sớm hơn.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi cho rằng tình hình với Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và có thể trước đó. Tôi không biết. Không ai có thể biết trước”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến cuối cùng sẽ dẫn tới một trong hai kết quả: hoặc đạt được một thỏa thuận, hoặc giao tranh sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Hãy nhìn xem, mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này hoặc cách khác. Hoặc là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc mọi chuyện sẽ kết thúc rất, rất nhanh chóng", ông nói.

Nhắc lại các cuộc thảo luận diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm ngoái, Tổng thống Trump cho biết nhiều nhà lãnh đạo trong số này cũng đã tập trung tại đây để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza.

"Đúng một năm trước, nhiều quốc gia trong số chúng ta đã gặp nhau tại đây bên lề Liên hợp quốc để thảo luận về cách thức có thể chấm dứt cuộc chiến đẫm máu ở Gaza, và gần như vẫn là những gương mặt này có mặt tại đây, trong đó có người bạn của tôi ngay bên này đến từ Thổ Nhĩ Kỳ", ông Trump nói, ám chỉ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Ông ấy là một người rất cứng rắn. Đừng có đùa với ông ấy", ông Trump nói, đồng thời cho biết ông hy vọng những phát biểu của mình đang được phiên dịch chính xác.

Tổng thống Trump nói thêm: "Ông ấy thật tuyệt vời. Một người tuyệt vời, đúng không, bạn của tôi".

Sau cuộc họp, Tổng thống Erdogan nói với các phóng viên bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc rằng tám quốc gia đã cùng tập hợp lại.

Ông Erdogan cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực vượt qua những khó khăn tại vùng Vịnh. Chúng tôi muốn sớm nhìn thấy thành quả từ những nỗ lực của mình".