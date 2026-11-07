Tổng thống Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng

Stephen Miller tại Nhà Trắng cùng Tổng thống Trump. Ảnh: The New York Times.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 6/11, ông Trump gọi Miller là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của mình và cho biết ông sẽ bắt đầu đảm nhiệm cương vị mới từ thứ Hai. Trong khi đó, bà Wiles sẽ chuyển sang làm việc tại bộ phận khác của tổng thống.

“Tôi muốn cảm ơn bà ấy vì những đóng góp với tư cách là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà ấy đã làm rất tốt!”, ông Trump viết về Wiles, người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Wiles cho biết thứ Sáu là ngày làm việc cuối cùng của bà tại Nhà Trắng. Bà mô tả việc phục vụ tổng thống là “vinh dự cả đời” và khẳng định dù vai trò có thay đổi, cam kết đối với ông Trump và sứ mệnh của chính quyền vẫn không thay đổi.

Miller cho biết ông “vô cùng vinh dự” trước quyết định bổ nhiệm, đồng thời tuyên bố: “Sứ mệnh giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết: Chiến đấu hết mình để hỗ trợ tổng thống và bảo vệ nền Cộng hòa tuyệt vời này”.

Theo Wall Street Journal, động thái trên diễn ra sau nhiều tuần ông Trump tham khảo ý kiến bạn bè về hiệu quả công việc của Wiles. Bà được cho là đã quyết định rời vị trí vào tối thứ Năm.

Khi được hỏi lý do thay thế Wiles, ông Trump nói với các phóng viên: “Vì tôi muốn thay đổi. Tôi nghĩ Susie đã làm rất tốt, rất tuyệt vời… nhưng chúng ta phải hành động. Đôi khi trong cuộc sống, bạn phải đưa ra những quyết định”.

Bà Susie Wiles rời vị trí sau giai đoạn nhiều biến động

Việc Wiles rời vị trí diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với kết quả chưa như kỳ vọng đối với đảng Cộng hòa. Đảng này mất ít nhất 41 ghế tại Hạ viện và 7 ghế tại Thượng viện, trong đó có một số bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng như South Carolina và Kansas. Kết quả bầu cử được dự báo tạo ra những thay đổi đáng kể trong tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ từ năm tới.

Bà Susie Wiles rời chức Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Bà Wiles từng là đồng quản lý chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump và giữ chức Chánh văn phòng lâu hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trong 4 năm đó, ông Trump đã thay đổi tới 4 người đảm nhiệm vị trí này.

Bà được biết đến với phong thái điềm tĩnh và kiên định, góp phần duy trì hoạt động của Nhà Trắng trong môi trường làm việc có nhiều nhân vật với cá tính mạnh. Ông Trump từng đặt biệt danh cho bà là “Nữ hoàng băng giá”.

Bà Wiles, 69 tuổi, bắt đầu làm việc với ông Trump sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch đưa ông trở lại Nhà Trắng.

Theo những người thân cận, những tuần gần đây, ông Trump đã dành thời gian đánh giá hoạt động của đội ngũ cố vấn chính trị sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vai trò của bà Wiles cũng được nhắc đến trong những cuộc trao đổi này.

Bên cạnh đó, chính quyền phải xử lý nhiều vấn đề cùng lúc, từ diễn biến liên quan Iran đến những quan tâm của người dân về chi phí sinh hoạt. Trong khi giá xăng tăng, ông Trump vẫn thúc đẩy một số dự án cải tạo Nhà Trắng, bao gồm bổ sung các chi tiết trang trí dát vàng và xây dựng phòng khiêu vũ.

Những tháng gần đây, bà Wiles chia sẻ với người thân cận rằng mức độ ảnh hưởng của bà đối với tổng thống không còn như trước. Bà cũng ít tham gia hơn vào việc định hướng các bài đăng của ông trên Truth Social và một số quyết định khác.

Về chính sách nhập cư, bà Wiles có quan điểm ôn hòa hơn ông Miller và thường ủng hộ cách tiếp cận thận trọng hơn đối với một số biện pháp. Theo các quan chức Nhà Trắng, hồi đầu năm, bà từng nhận định vấn đề nhập cư đang tạo ra những thách thức nhất định đối với chính quyền.

Ông Miller là nhân vật chủ chốt trong chính sách của Tổng thống Trump

Miller, 41 tuổi, bắt đầu cộng tác với ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ở nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, ông Miller tham gia thúc đẩy nhiều cam kết về nhập cư, bao gồm tăng cường trục xuất người nhập cư, siết kiểm soát biên giới phía nam và triển khai các biện pháp gây sức ép lên nhiều trường đại học Mỹ.

Cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: Wall Street Journal.

Trong chiến dịch, ông được các đồng nghiệp đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện phong cách và quan điểm của Tổng thống Trump. Ông Miller thu hút sự chú ý sau khi tham gia soạn thảo bài phát biểu nhận đề cử của ứng viên đảng Cộng hòa năm 2016.

“Stephen là một trong những người quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử”, Paul Manafort, khi đó là quản lý chiến dịch của Trump, nói với The Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn năm 2016. “Ông ấy rõ ràng hiểu được Trump”.

Sau khi ông Trump đắc cử, Miller được bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách soạn thảo diễn văn tại Nhà Trắng.

Sau vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021, nhiều đồng minh đã rời xa ông Trump. Tuy nhiên, Miller tiếp tục ủng hộ tổng thống. Ông tham gia soạn thảo bài phát biểu của Trump sáng 6/1 và vào những tháng cuối nhiệm kỳ đầu tiên, từng nói với những người xung quanh rằng ông Trump sẽ trở lại chính trường.

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm ông Miller cũng nhận được những phản hồi khác nhau từ các nghị sĩ hai đảng. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, thành viên đảng Dân chủ bang New York, bày tỏ quan điểm không đồng tình.

Trong khi đó, một số thành viên đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với lựa chọn của tổng thống. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chúc mừng Miller trên mạng xã hội, gọi ông là "người yêu nước thực sự và một chiến binh theo chủ nghĩa ‘Nước Mỹ trên hết’”.

Hạ nghị sĩ Brandon Gill, thành viên đảng Cộng hòa bang Texas, nhận định ông Miller “sẽ là một Chánh văn phòng xuất sắc cho Tổng thống Trump”.