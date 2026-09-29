Tổng thống Trump sắp gặp lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn về AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ngày 29/9 gặp lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ trong một bữa ăn trưa cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, trong bối cảnh Washington đang tranh luận về phát triển và quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo những người nắm rõ kế hoạch, Tổng Giám đốc Anthropic Dario Amodei, Tổng Giám đốc Meta Mark Zuckerberg, Tổng Giám đốc Alphabet Sundar Pichai, Tổng Giám đốc Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman dự kiến tham dự. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điện toán của Anthropic Tom Brown cũng có mặt.

Alphabet xác nhận ông Pichai sẽ tham dự sự kiện, trong khi các nguồn tin cho biết ông Huang cũng dự kiến có mặt. Những người nắm thông tin yêu cầu không nêu danh tính do chi tiết về chương trình chưa được công bố chính thức.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Trump, Phó Tổng thống và các thành viên khác trong chính quyền sẽ tham gia một sự kiện kéo dài cả ngày vào ngày 29/9 để công bố một trang mạng mới cung cấp thông tin và nguồn lực của chính phủ liên bang. Chương trình dự kiến bao gồm các cuộc thảo luận về AI, năng lượng, không gian và một số lĩnh vực khác.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn tham dự quốc yến tại Nhà Trắng nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong số này có Tổng Giám đốc Apple Tim Cook, Tổng Giám đốc SpaceX Elon Musk và Tổng Giám đốc AMD Lisa Su.

Ông Amodei không tham dự quốc yến ngày 24/9 nhưng đã có cuộc ăn tối riêng với Tổng thống Trump ngày 27/9. Đây được cho là cuộc gặp riêng đầu tiên giữa hai người.

Cuộc gặp ngày 29/9 diễn ra trong bối cảnh tranh luận về an toàn AI và mức độ cần thiết của các quy định đối với công nghệ này ngày càng gia tăng tại Mỹ. Các lãnh đạo trong ngành công nghệ có những quan điểm khác nhau về tốc độ phát triển AI cũng như phạm vi quản lý của chính phủ.

Ông Amodei trước đó đã kêu gọi các công ty công nghệ thận trọng hơn trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Một số lãnh đạo công nghệ, trong đó có Tổng Giám đốc OpenAI Sam Altman và Elon Musk, từng bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp nhằm kiểm soát những rủi ro tiềm tàng.

Trong khi đó, Tổng thống Trump chủ trương duy trì tốc độ phát triển AI của Mỹ để bảo đảm lợi thế cạnh tranh trước Trung Quốc. Ông từng công khai bác bỏ một số cảnh báo về AI và phản đối những biện pháp mà ông cho rằng có thể làm chậm quá trình đổi mới công nghệ.

Cuộc gặp được chú ý trong bối cảnh chính quyền Trump phải cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới công nghệ, duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ và xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn đối với AI.