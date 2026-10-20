Tổng thống Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng không chỉ để bàn về Ukraine

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu hôm 19/10, trước khi rời Nhà Trắng để tham gia vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại bang Kansas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi rằng liệu ông đã đồng ý tham dự cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về Ukraine hay chưa.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Chưa, nhưng tôi sẽ làm điều đó. Không hẳn là vì Ukraine, bởi thành thật mà nói, Nga đã hành xử ổn trong vấn đề Ukraine”.

Tổng thống Trump đồng thời cho biết giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ là một ưu tiên trong bất kỳ cuộc gặp nào như vậy.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc gặp để thảo luận về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa”, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ ai. Nga đứng thứ hai, Trung Quốc đứng thứ ba nhưng đang bắt kịp. Trung Quốc từng tụt lại rất xa và giờ họ đang thu hẹp khoảng cách. Có lẽ sẽ mất khoảng 5 năm”.

Khi được hỏi liệu ông có gặp ông Putin và ông Tập Cận Bình để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến mà không có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không, ông Trump nói rằng ông sẽ làm “bất cứ điều gì tôi có thể làm để chấm dứt cuộc chiến, bất kể có ai tham dự hay không”.

Trước đó, báo The Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên vào tháng tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine và tìm cách chấm dứt xung đột theo những điều kiện có lợi cho Moskva.

Báo The Wall Street Journal dẫn tiết lộ của một cựu sĩ quan tình báo Nga được thông báo về vấn đề này cho biết Tổng thống Putin đã đưa ra đề xuất này trong cuộc điện đàm ngày 9/10 với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Cuộc điện đàm cũng dẫn đến một thỏa thuận để Mỹ mua dầu diesel của Nga và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán loại nhiên liệu này trên thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp đang được tiến hành.

Ông Peskov nói với The Wall Street Journal: “Hiện vẫn chưa có sự thống nhất rõ ràng về bản thân cuộc gặp hoặc chương trình nghị sự có thể có của cuộc gặp, mặc dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng về mặt giả định rằng một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra”.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump chưa đồng ý với hội nghị thượng đỉnh được đề xuất nhưng có thể sẵn sàng xem xét ý tưởng này, do mong muốn thực hiện cam kết tranh cử về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo những người am hiểu các cuộc thảo luận, Điện Kremlin đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Các quan chức Nga đã chuyển đề xuất tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao và theo những người am hiểu các cuộc thảo luận gần đây giữa Moskva và Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ không phản đối ý tưởng này nếu Tổng thống Trump đồng ý.

Cựu sĩ quan tình báo Nga cho biết trước đây Tổng thống Putin đã nhiều lần đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.