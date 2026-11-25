Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn báo New York Post khi được hỏi về khả năng ân xá cho ông Huang, ông Trump nêu rõ: “Tôi cho rằng đó luôn là một lựa chọn, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ không cần thiết hay cần viện dẫn tới Tu chính án thứ năm”.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông Huang là người hoàn toàn ngay thẳng, rất thông minh và khuyến khích ông nói sự thật khi đối mặt với cuộc chất vấn lưỡng đảng tại Quốc hội.

Ông Trump hài lòng trước phản ứng của thị trường sau khi cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30% trong phiên giao dịch ngày 23/11, ngay sau quyết định của hội đồng quản trị về việc phục chức cho ông Huang. Tại Phòng Bầu dục, ông Trump liên tục cập nhật những con số mới nhất và chỉ ra rằng cổ phiếu của hãng đã phục hồi.

Theo kênh CNN, ông Huang dự kiến sẽ tham gia phiên điều trần kín tại Đồi Capitol trong ngày 25/11 và xuất hiện trong một phiên điều trần công khai với các nghị sĩ vào ngày 3/12 tới.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang chịu sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội Mỹ liên quan đến hoạt động xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc. Các nghị sĩ Mỹ muốn làm rõ liệu chip của Nvidia có bị chuyển hướng trái phép sang Trung Quốc hay không.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa ông Huang với một nữ doanh nhân Trung Quốc cũng làm gia tăng những quan ngại về an ninh quốc gia. Những vấn đề này đã khiến cả nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ yêu cầu tiến hành điều tra và làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Nvidia.