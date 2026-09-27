Tổng thống Trump phê chuẩn tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ

Mỹ nới lỏng quy định tiết kiệm nhiên liệu để hỗ trợ ngành ô tô. (Nguồn: Getty Images)

Trong thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho rằng, các tiêu chuẩn mới sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Ông cho biết, các hãng General Motors, Ford và Stellantis đều muốn tăng sản xuất tại Mỹ và khẳng định chính quyền đang thúc đẩy đầu tư hơn 100 tỷ USD vào ngành ô tô trong nước.

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Giao thông Mỹ trong nhiều tháng chuẩn bị điều chỉnh các tiêu chuẩn Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp (CAFE).

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ đưa mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của đội xe lên khoảng 34,5 dặm/gallon (1 gallon = 3,78 lít) vào năm 2031, thấp đáng kể so với mục tiêu 50,4 dặm/gallon được đặt ra dưới thời ông Biden.

Các quy định thời chính quyền Tổng thống Biden không trực tiếp cấm xe chạy xăng hoặc bắt buộc người tiêu dùng phải mua xe điện.

Tuy nhiên, yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu ngày càng cao khiến các nhà sản xuất có thêm động lực phát triển xe điện và các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu để đáp ứng tiêu chuẩn trung bình của toàn bộ đội xe.

Theo đề xuất trước đó của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), việc nới lỏng tiêu chuẩn có thể giảm khoảng 930 USD chi phí ban đầu của một xe mới và giúp các nhà sản xuất tiết kiệm hàng chục tỷ USD chi phí tuân thủ.

Các hãng sản xuất ô tô lớn đã bày tỏ ủng hộ về nguyên tắc đối với việc nới lỏng quy định, dù họ đã đề nghị chính quyền điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật.

Các quy định mới cũng được đưa ra trong bối cảnh thị trường xe điện Mỹ đang thay đổi. Doanh số bán xe điện tại Mỹ đã giảm trong năm 2026 sau khi Chính phủ Mỹ thu hẹp các chính sách hỗ trợ, trong khi nhu cầu đối với xe hybrid và các loại xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn đáng kể.

Việc chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu là một phần trong chính sách rộng hơn nhằm giảm chi phí tuân thủ đối với ngành ô tô, thúc đẩy sản xuất trong nước và mở rộng lựa chọn giữa xe chạy xăng, xe hybrid và xe điện.

Song song với lợi ích được chính quyền nhấn mạnh về giá xe và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chính sách này cũng dẫn đến tranh luận về chi phí nhiên liệu dài hạn và lượng phát thải của đội xe Mỹ.

(theo CNN)