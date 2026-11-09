Tổng thống Trump phát tín hiệu về tương lai Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trước khi lên trực thăng Marine One tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Theo đài RT ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán Ukraine có thể thay đổi về lãnh thổ khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên giữa Moskva, Kiev và Washington dự kiến nối lại tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tuần này.

Trả lời phỏng vấn chương trình “60 Minutes” của đài CBS ngày 8/11, ông Trump bày tỏ tin tưởng xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc, đồng thời đề cập khả năng Ukraine có “hình hài hơi khác một chút” sau khi các bên đạt được thỏa thuận.

“Có một cuộc họp rất quan trọng sắp diễn ra. Tôi tin rằng cuộc chiến đó sẽ kết thúc, và sẽ sớm kết thúc”, ông Trump nói. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn tất được thỏa thuận, và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Cuối cùng, Ukraine sẽ có hình hài hơi khác một chút”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, nhưng không giải thích cụ thể những thay đổi mà ông đề cập.

Khi được nhắc rằng ông từng cam kết chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump tiếp tục khẳng định xung đột đã không xảy ra nếu ông nắm quyền từ năm 2022.

“Không có khả năng nào cả. Nhưng cuộc chiến đã xảy ra. Vì vậy, tôi đã kế thừa cuộc chiến đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trước thềm vòng đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi ngày 10-11/11. Theo thông tin được phía Mỹ công bố, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào khả năng chấm dứt xung đột, các thỏa thuận an ninh sau chiến tranh, giảm leo thang căng thẳng và những vấn đề nhân đạo.

Lãnh thổ tiếp tục là nút thắt trong đàm phán

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đề cập khả năng Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ để đạt được thỏa thuận với Nga. Vấn đề này từng được ông nhắc đến sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, bang Alaska, hồi tháng 8/2025.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nước châu Âu ủng hộ Kiev vẫn phản đối việc buộc Ukraine từ bỏ lãnh thổ. Kiev cho rằng mọi thỏa thuận cần bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và có những cam kết an ninh đủ tin cậy để ngăn xung đột tái diễn.

Trước thềm vòng đàm phán mới, ông Sergey Leshchenko, trợ lý của Tổng thống Zelensky, cho biết phái đoàn Ukraine sẽ thúc đẩy phương án chấm dứt giao tranh tại các vị trí hiện nay mà không phải từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine.

Lập trường này khác biệt đáng kể với yêu cầu của Moskva. Nga nhiều lần tuyên bố một giải pháp lâu dài phải tính đến những thay đổi về kiểm soát lãnh thổ trên thực địa, đồng thời giải quyết những nguyên nhân mà nước này cho là gốc rễ của xung đột.

Moskva yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson mà Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022. Nga cũng yêu cầu Kiev từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận những giới hạn về quy mô, năng lực quân sự. Ukraine bác bỏ các yêu cầu nhượng lãnh thổ của Moskva. Những tuyên bố sáp nhập của Nga không được Ukraine và các đồng minh công nhận.

Bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập năm 2014, cùng bốn khu vực nói trên tiếp tục là trọng tâm của bất đồng. Nga hiện không kiểm soát toàn bộ diện tích của cả bốn khu vực mà nước này tuyên bố sáp nhập, khiến việc xác định đường ranh giới trong bất kỳ thỏa thuận nào trở thành vấn đề phức tạp.

Do đó, dù Washington thể hiện mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận, khoảng cách giữa các bên vẫn lớn, không chỉ ở vấn đề lãnh thổ mà còn ở tương lai an ninh của Ukraine và châu Âu.

Nga nhấn mạnh yêu cầu về một giải pháp lâu dài

Moskva nhiều lần tuyên bố không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời mà theo quan điểm của Nga, chỉ tạo điều kiện để Ukraine tập hợp lực lượng và tái vũ trang. Nga cho rằng một thỏa thuận cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa của xung đột và thừa nhận thực tế lãnh thổ mới.

Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết ông tin Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng đàm phán.

“Chúng tôi không muốn chiến đấu với Ukraine. Nhưng nếu giới lãnh đạo Ukraine hiện nay muốn chiến đấu, thì cứ để họ chiến đấu”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra bằng cách này hay cách khác.

Những phát biểu trên phản ánh lập trường mà Nga duy trì trong các cuộc thương lượng: Moskva muốn một giải pháp có tính lâu dài, gắn với các yêu cầu về lãnh thổ và an ninh, thay vì chỉ dừng giao tranh mà không giải quyết những bất đồng căn bản.

Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về cách thức triển khai một thỏa thuận, cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như việc xử lý những khu vực đang tranh chấp.

Các cuộc gặp ngoại giao gây chú ý

Bên cạnh vòng đàm phán tại UAE, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Putin kể từ hội nghị Anchorage tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18-19/11. Ông cũng dự kiến trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sự kiện này.

“Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề”, ông Trump nói.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy tiến triển trước mùa đông, trong khi Nga và Ukraine vẫn giữ những lập trường khác biệt về các điều kiện chấm dứt chiến tranh.

Giới chức Mỹ cũng đã lên kế hoạch trao đổi với đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu và NATO về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ tái thiết nước này.