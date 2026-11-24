“Đây là một thông tin rất phấn khởi và tôi nghĩ rằng nhiều điều đã thay đổi. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng ông Jensen Huang nên trở lại. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra rất kỹ lưỡng. Kết quả điều tra cho thấy ông ấy đã có những phán đoán thiếu sáng suốt liên quan đến một số sự việc không thực sự liên quan đến vấn đề đang được xem xét,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNBC rạng sáng 24/11 giờ Việt Nam khi được đề nghị bình luận về việc ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo NVIDIA.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, ông Jensen Huang “không làm gì sai” nhưng vẫn phải trải qua “một giai đoạn vô cùng khủng khiếp”.

“Chúng ta phải bảo vệ những thiên tài của mình và ông ấy chắc chắn là một thiên tài. Tôi tin rằng chúng ta phải bảo vệ những thiên tài của mình, bởi chúng ta không có nhiều người như vậy,” ông Donald Trump nói.

“Những gì ông ấy đã làm là tạo ra rất nhiều con chip có giá trị vô cùng lớn. Ông ấy cũng đang chuẩn bị cho ra mắt một số con chip mới có thể còn tốt hơn nữa, bởi đây là một ngành mà mọi thứ trở nên lỗi thời rất nhanh chóng. Đó là công việc của ông ấy và ông ấy làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới,” Tổng thống Mỹ bình luận.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá quyết định của Hội đồng quản trị NVIDIA là “đúng đắn và phù hợp”.

“Mỹ cần sự lãnh đạo của ông Jensen tại NVIDIA để bảo đảm sự thành công và thịnh vượng không chỉ của công ty mà còn của cả nền kinh tế Mỹ. Về phương diện cá nhân, tôi đã có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với ông Jensen. Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và là báu vật quốc gia. Xin chúc mừng ông Jensen, Hội đồng quản trị NVIDIA, người dân Mỹ và thực sự là cả thế giới!” ông Trump viết.

Tổng thống Donald Trump và nhà sáng lập NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: Nhà Trắng

Tối 23/11 giờ Việt Nam, NVIDIA thông báo ông Jensen Huang được bổ nhiệm trở lại giữ chức Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị.

Theo NVIDIA, Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm trở lại ông Huang sau nhiều cuộc thảo luận và làm việc trực tiếp với ông. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ.

“Hội đồng quản trị tin rằng ông Jensen Huang là người phù hợp để lãnh đạo NVIDIA và việc ông trở lại sẽ phục vụ tốt nhất lợi ích của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ông Jensen Huang và mong muốn tiếp tục hợp tác với ông khi ông trở lại điều hành công ty,” ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA, cho biết trong thông báo.

Về phần mình, ông Jensen Huang bày tỏ vinh dự khi được trở lại NVIDIA để “lãnh đạo một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, vào thời điểm một cuộc cách mạng công nghiệp mới đang bắt đầu”.

“Tôi đón nhận trách nhiệm này với sự khiêm nhường sâu sắc và tinh thần cam kết được củng cố mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cảm ơn Hội đồng quản trị NVIDIA vì đã đặt niềm tin vào tôi và cân nhắc thận trọng trong suốt quá trình đưa ra quyết định. Tôi cũng vô cùng biết ơn các nhân viên, cổ đông, những nhà lãnh đạo trong ngành và các đối tác trên toàn thế giới vì sự ủng hộ đặc biệt mà họ dành cho tôi,” ông Jensen Huang viết trong thông báo đăng trên trang chủ NVIDIA.

Trước đó, tối 12/11 giờ Việt Nam, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo ông Jensen Huang từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đăng tải những thông tin gây tranh cãi về đời tư của ông Huang, trong đó có cáo buộc liên quan đến một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài.

Trong thông báo đăng tối 23/11, NVIDIA cho biết công ty đã thành lập một ủy ban để điều tra thông tin cho rằng ông Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.