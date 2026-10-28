Tổng thống Trump nói về màn 'lội ngược dòng ngoạn mục' của ông Netanyahu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, D.C. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo báo The Jerusalem Post ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận công về kết quả khả quan hơn dự kiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 26, cho rằng sự ủng hộ của ông đã góp phần thay đổi cục diện cuộc đua.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump dẫn lại nhận định của Irving C. Schwartz rằng sau khi Tổng thống Mỹ công khai ủng hộ ông Netanyahu, tình thế đã thay đổi đáng kể.

Theo nhận định được ông Trump chia sẻ, thay vì phải đối mặt với một thất bại rõ rệt, Thủ tướng Netanyahu dường như đã có màn lội ngược dòng để đưa cuộc bầu cử vào thế giằng co, thậm chí có khả năng giành chiến thắng.

Bài đăng cũng nhấn mạnh sự thay đổi này diễn ra sau tuyên bố ủng hộ của Tổng thống Trump, người được mô tả là mong muốn những điều tốt đẹp cho Trung Đông, Israel và Mỹ.

Sau đó, khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại khu vực đỗ chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của ông đã giúp ích đáng kể cho Thủ tướng Netanyahu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông được thông báo rằng các kết quả thăm dò sau bỏ phiếu có thể chưa phản ánh chính xác tình hình và ông Netanyahu đã đạt kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán.

Tổng thống Trump nhận định cuộc đua vẫn rất sít sao, đồng thời cho rằng kết quả cuối cùng có thể là thế giằng co hoặc một chiến thắng dành cho Thủ tướng Israel.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh kết quả thăm dò sau bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 liên tục thay đổi.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử Quốc hội ở Tel Aviv, Israel ngày 27/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo cập nhật sáng 28/10 của The Jerusalem Post, các cuộc thăm dò mới cho thấy khối của Thủ tướng Netanyahu có thể giành từ 53 đến 57 ghế, cao hơn mức dự báo trong đêm bầu cử. Trong khi đó, khối đối lập được dự báo giành khoảng 47 ghế.

Dù vậy, khối của ông Netanyahu vẫn chưa được dự báo đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để nắm đa số tại Quốc hội Israel gồm 120 ghế.

Kết quả chính thức sẽ chỉ được xác định sau khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Việc thành lập chính phủ còn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán liên minh giữa những đảng phái.