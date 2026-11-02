Tổng thống Trump nói về điều Mỹ 'có thể đã đi quá xa' trong xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ đảng Cộng hòa tại một cuộc mít tinh ở thành phố Dubuque, bang Iowa, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Theo truyền thông Qatar sáng 2/11, trong phát biểu của mình, Tổng thống Trump một lần nữa bảo vệ quyết định phát động chiến tranh chống Iran, lặp lại lập luận từng đưa ra tại các cuộc vận động tranh cử gần đây, đồng thời khẳng định Tehran, chứ không phải Washington, là bên khơi mào xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng ông đã bảo vệ nước Mỹ trước Iran, đồng thời cáo buộc Iran đã "liên tục tấn công chúng ta" kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Tổng thống Trump cũng quy trách nhiệm cho Tehran về vụ tấn công tàu khu trục USS Cole năm 2000 ngoài khơi cảng Aden của Yemen, dù tổ chức al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ việc, cũng như các vụ đánh bom ven đường nhằm vào lực lượng Mỹ tại những quốc gia như Iraq.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã đáp trả bằng việc tiêu diệt chỉ huy quân sự Iran Qassem Soleimani, người mà ông mô tả là "cha đẻ của bom ven đường".

Vị tướng Iran này thiệt mạng tại Baghdad năm 2020, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Họ (Iran) đã khơi mào cuộc chiến này. Chúng tôi không bắt đầu nó. Chúng tôi đang kết thúc nó. Chúng tôi đang giáng cho họ những đòn nặng nề".

Ông Trump tiếp tục nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng Mỹ đã phá hủy lực lượng hải quân, không quân, hệ thống radar phòng không và tiêu diệt các lãnh đạo Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận: "Có lẽ chúng ta đã đi hơi xa trong việc tiêu diệt các lãnh đạo của họ - giờ chẳng còn ai để đàm phán".

Trong khi đó, phát biểu với mạng truyền thông RSBN, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đã giành được thắng lợi lớn trước Iran.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Hoặc họ sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ tự kết thúc cuộc chiến", đồng thời cho rằng điều đó có thể được thực hiện "có lẽ theo cách dễ dàng".

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó vào ngày 31/10, phát biểu với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump cũng khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, khiến nước này chỉ còn một vài địa điểm có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi vẫn còn phải xử lý, theo tôi là một hoặc hai địa điểm, nhưng chúng tôi có thể làm điều đó trong 10 phút. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch".

Đề cập đến một cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ của Iran, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Có lẽ các bạn có thể xem xét Pickaxe Mountain, địa điểm đó cần phải được xử lý. Chúng tôi có thể thực hiện tất cả rất nhanh chóng".

Pickaxe Mountain là khu phức hợp ngầm gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, bị nghi có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Chính phủ Iran phủ nhận tiến hành các hoạt động hạt nhân tại địa điểm này.