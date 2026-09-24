Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là “Siêu trí tuệ” (SI) trong bài phát biểu trước khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9/2026.

Tổng thống Trump đề xuất đổi AI thành Siêu trí tuệ tại Liên hợp quốc Chú thích: Tổng thống Donald Trump phát biểu về AI và Siêu trí tuệ trước khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: Daniel Torok/Nhà Trắng

Vì sao ông Trump muốn đổi AI thành Siêu trí tuệ

Nói về Siêu trí tuệ, Tổng thống Trump giải thích việc dùng chữ "nhân tạo" khiến công nghệ nghe như đồ giả, trong khi theo ông nó chẳng giả chút nào mà thực sự tuyệt vời, và từ nay mọi tài liệu của Mỹ sẽ dùng cụm từ Siêu trí tuệ (SI) thay cho trí tuệ nhân tạo (AI). PBS NewsHour đã kiểm chứng các phát ngôn của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó có tuyên bố về cách gọi AI là “Siêu trí tuệ”. Ông nói từ thời điểm đó, toàn bộ tài liệu của Mỹ và hy vọng cả tài liệu trên thế giới sẽ chuyển sang dùng từ “siêu”, mà ông cho rằng chính xác hơn nhiều so với “nhân tạo”, trước khi kết thúc bằng lời chào mừng mọi người đến với “thế giới mới của Siêu trí tuệ”, viết tắt là SI.

Về “Siêu trí tuệ”, Nhà Trắng ghi lại tuyên bố của ông Trump ngắn gọn hơn, trong đó Tổng thống Mỹ nói Washington bác bỏ mọi toan tính xây dựng một cơ chế kiểm soát AI mang tính toàn cầu, đồng thời cho biết từ đây AI sẽ được gọi chính thức là “Siêu trí tuệ”.

Theo The Hill, lời kêu gọi đổi AI thành Siêu trí tuệ đi liền với tuyên bố Mỹ hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực xây dựng kế hoạch toàn cầu nhằm kiểm soát AI. France 24 cho biết chính phủ Mỹ sẽ dùng cụm Siêu trí tuệ trong truyền thông chính thức và ông Trump hy vọng các nước khác sẽ làm theo.

Đặt trong toàn bộ bài diễn văn, câu chuyện “Siêu trí tuệ” nằm trong cùng mạch lập luận mà Nhà Trắng dùng để tóm lược bài phát biểu, đó là phản đối các cơ chế kiểm soát mang tính toàn cầu và nhấn mạnh chủ quyền quốc gia. Trước khi chuyển sang AI, ông Trump khẳng định “không có chính phủ toàn cầu” và tuyên bố chừng nào ông còn là tổng thống Mỹ thì sẽ không có “thuế toàn cầu”, đồng thời chỉ trích Hội đồng Nhân quyền và UNESCO của Liên hợp quốc. Sau đó, ông nói Mỹ bác bỏ mọi nỗ lực xây dựng một cơ chế kiểm soát AI theo hướng toàn cầu và gọi công nghệ này là “Siêu trí tuệ”.

Giới chuyên môn nói gì về tên gọi Siêu trí tuệ

Một số báo tại Mỹ chỉ ra cách gọi “Siêu trí tuệ” của ông Trump chưa trùng với cách ngành AI thường sử dụng thuật ngữ này. USA Today cho biết giới AI dùng “siêu trí tuệ” để chỉ những hệ thống có năng lực vượt xa con người trên hầu hết nhiệm vụ, trong khi PBS NewsHour nhận định khái niệm này không mô tả chính xác các hệ thống AI đang được triển khai hiện nay. Sự khác biệt về cách gọi vì thế không chỉ liên quan đến cách dùng từ, bởi khi một thuật ngữ vốn chỉ một cấp độ năng lực mà ngành AI còn đang hướng tới được dùng để gọi công nghệ hiện tại, báo chí, giới dịch thuật và cơ quan quản lý ở các quốc gia khác sẽ phải xác định rõ đang nói về tên gọi chính trị hay một khái niệm kỹ thuật trước khi đưa “Siêu trí tuệ” vào văn bản.

Reuters ghi nhận Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ đổi cách gọi AI thành ‘super intelligence’ trong tài liệu chính thức, nhưng không công bố sắc lệnh hay chỉ thị liên bang cụ thể nào về việc này. CNET xác nhận chưa có lệnh buộc các cơ quan chuyển từ AI sang SI, đồng thời ghi nhận cách gọi mới nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh và bình luận hài hước trên mạng xã hội

Nhìn từ phía Việt Nam, câu chuyện Siêu trí tuệ đặt ra một bài toán dùng từ cụ thể cho giới công nghệ, bởi chừng nào văn bản chính thức của Mỹ về Siêu trí tuệ chưa ra đời, AI vẫn là thuật ngữ được cả ngành sử dụng rộng rãi, còn Siêu trí tuệ mới dừng ở một lời tuyên bố được đưa ra từ diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc.