Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu ngày 16/10 cho biết khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 15/10 về những thông tin cho rằng chính quyền của ông đang cân nhắc sử dụng “mẹ của các loại bom” chống Iran, có thể là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đây là vũ khí thông thường.

Trước đó vào hôm 15/10, truyền thông Mỹ dẫn tiết lộ của nhiều quan chức nước này am hiểu kế hoạch quân sự cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu quân đội chuẩn bị các phương án không kích mới, trong đó có khả năng sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”.

MOAB là loại bom cỡ lớn chứa khoảng 8.500 kg thuốc nổ mạnh. Quả bom nặng tổng cộng khoảng 9.800 kg, gần 10 tấn, tương đương trọng lượng của bốn chiếc ô tô con. Với chiều dài hơn 9 m, MOAB có kích thước tương đương một chiếc du thuyền nhỏ.

Do kích thước quá lớn, MOAB thường được thả từ máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules, thay vì máy bay ném bom tàng hình.

Loại bom này được chế tạo lần đầu trong giai đoạn 2002-2003 và đã trải qua 12 cuộc thử nghiệm kích nổ.

Cho đến nay, Mỹ mới chỉ sử dụng MOAB một lần, trong chiến dịch năm 2017 nhằm vào một hệ thống hang động và đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP) tại Afghanistan.

Một quả bom GBU-43/B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. EPA/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 15/10, Tổng thống Trump nói: “Mẹ của các loại bom không phải là vũ khí hạt nhân”, đồng thời giải thích: “Đây chỉ là một quả bom có kích thước cực kỳ lớn”.

Ông tiếp tục khẳng định rằng loại vũ khí này không phải là vũ khí hạt nhân khi nói rằng: “Mẹ của các loại bom là một quả bom rất lớn, nhưng không phải bom hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Mỹ loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, cho rằng Washington không cần phải viện đến loại vũ khí này.

Tổng thống Trump nói: “Không, tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không cần phải làm như vậy”, đồng thời đề cập đến khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có một địa điểm ngầm bị nghi ngờ mang tên Pickaxe Mountain.

Ông tuyên bố: “Hiện nay, chúng tôi đang xem xét Pickaxe Mountain. Có thể chúng tôi sẽ phải tới đó”, “Chúng tôi sẽ tấn công mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá hủy nó”.

Khi được hỏi liệu chiến dịch như vậy có cần đến sự tham gia của bộ binh Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ vậy” và cho rằng nếu Mỹ rút lui trước khi bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, Washington có thể sẽ phải tiến hành thêm hành động quân sự trong vòng một năm.

Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, đồng thời cho biết Tehran đang đàm phán với Washington.

Tổng thống Trump nói: “Cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Nó sẽ kết thúc rất sớm”, “Bằng cách này hay cách khác, cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Và giá dầu sẽ lao dốc mạnh, giá xăng cũng vậy”.

Tổng thống Trump tuyên bố các quan chức Iran đã đề nghị Mỹ và Israel ngừng các hoạt động quân sự.

Ông cho biết: “Họ đã đề nghị chúng tôi làm ơn dừng lại. Và chúng tôi đã làm như vậy, bởi vì chúng tôi đang đàm phán với họ”.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận hay phản ứng về tuyên bố nêu trên của Tổng thống Trump.