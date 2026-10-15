Tổng thống Trump nói Iran muốn kết thúc chiến tranh, dự báo giá dầu lao dốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo hãng tin Anadolu ngày 15/10, phát biểu với các phóng viên tại bang Montana tối 14/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc và giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi xung đột chấm dứt.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc rất sớm... Sớm thôi, vì họ cũng muốn cuộc chiến kết thúc”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân và giá dầu sẽ lao dốc”.

Bên cạnh dự báo về triển vọng chấm dứt xung đột, Tổng thống Trump thừa nhận Washington đang gặp khó khăn trong việc xác định những người đại diện cho Tehran trên bàn đàm phán.

Trước đó, tại một cuộc mít tinh ở bang Montana, ông Trump tuyên bố: “Họ không còn hải quân. Họ không còn không quân. Lục quân của họ đã bị đánh tan tác. Các nhà lãnh đạo của họ không còn nữa”.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nói: “Có lẽ tôi nên để các nhà lãnh đạo của họ lại, bởi giờ tôi thậm chí không biết chúng tôi đang đàm phán với ai”.

Ông Trump cũng đưa ra những tuyên bố về mức độ thiệt hại của lực lượng hải quân và không quân Iran sau các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Theo Tổng thống Mỹ, Iran từng sở hữu 159 tàu chiến nhưng hiện không còn chiếc nào có thể hoạt động.

Ông Trump tuyên bố: “Họ từng rất mạnh. Giờ thì không còn mạnh như vậy nữa... Tôi đã nói rằng chúng tôi đánh tan lực lượng đó, nhưng họ có chính xác 159 tàu. Có bao nhiêu tàu đang nằm dưới đáy biển? 159 chiếc”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Iran từng sở hữu 274 máy bay chiến đấu có chất lượng tương đối tốt, dù không thể so sánh với máy bay của Mỹ.

Ông Trump nói: “Hiện có bao nhiêu máy bay chiến đấu còn sử dụng được? Không chiếc nào! Các bạn biết chúng ở đâu không? Tất cả đều nằm rải rác trên những đường băng tuyệt đẹp của Iran, vỡ thành vô số mảnh nhỏ”.

Những con số về thiệt hại quân sự nêu trên là tuyên bố của Tổng thống Trump và chưa được xác minh độc lập.

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn còn bất đồng về những điều kiện chấm dứt xung đột. Dù dự báo chiến tranh sẽ sớm kết thúc, Tổng thống Trump không đưa ra thời hạn cụ thể hoặc thông tin về một thỏa thuận đã đạt được.