Tổng thống Trump nói Iran 'gần như từ bỏ' ý định phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Iran gần như từ bỏ ý định phát triển vũ khí hạt nhân. (Nguồn: CNN)

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng để tới bang Ohio, Tổng thống Trump đồng thời cho rằng, giá dầu hiện đã giảm, sau khi tăng cao trong thời gian qua sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Washington đã đặt vấn đề ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ở vị trí trọng tâm trong chính sách đối với Tehran.

Tuy nhiên, Iran từ lâu bác bỏ cáo buộc của Mỹ và Israel rằng, nước này theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Lập trường trên tiếp tục được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh trong chuyến thăm New York và tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng trước.

Theo Tổng thống Pezeshkian, Tehran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân do những ràng buộc về tôn giáo.

Nhà lãnh đạo Iran cũng đề xuất làm loãng lượng uranium đã làm giàu của nước này dưới sự giám sát quốc tế, qua đó thể hiện sự sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân.

Dẫu vậy, Tehran khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân dân sự phục vụ mục đích hòa bình hoặc chấp nhận những nhượng bộ mang tính nền tảng nếu Washington chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

(theo Anadolu)