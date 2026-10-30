Tổng thống Trump nhận báo cáo các lựa chọn quân sự mới nhằm vào Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của Mỹ được điều động hỗ trợ chiến dịch tấn công quân sự Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và những người nắm rõ cuộc gặp, cho biết ngày 29/10, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Mỹ tại Trung Đông, đã báo cáo Tổng thống Trump về các phương án quân sự với Iran. Đây là một chuyến thăm trực tiếp hiếm hoi của ông Cooper tới Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Cùng dự cuộc họp với Đô đốc Cooper có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. Một số nguồn tin cho biết các thành viên khác trong nội các cũng tham dự, và cuộc họp còn bàn nhiều chủ đề khác. Theo một nguồn tin, cuộc gặp cấp cao này diễn ra sau phiên họp tại Nhà Trắng ngày 28/10, khi các sĩ quan quân đội gặp Phó Tổng thống JD Vance.

Ông Cooper hiếm khi trực tiếp báo cáo Tổng thống Trump, vì vậy cuộc gặp này có thể báo hiệu Mỹ đang tiến gần hơn đến các hoạt động quân sự quy mô lớn. Ông Cooper từng gặp Tổng thống Trump vào tháng 7 năm nay, khi hai người cùng hội ý với ông Hegseth và ông Caine trên chuyên cơ Air Force One ở Delaware. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc và người phát ngôn của CENTCON đều từ chối bình luận.

Theo Wall Street Journal, giới chức chính quyền Trump đã yêu cầu các nước Arab vùng Vịnh chuẩn bị cho một chiến dịch ngắn nhưng dữ dội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tờ báo này cũng đưa tin ông Vance đã tiếp xúc với một trong những nhân vật cứng rắn có nhiều quyền lực nhất ở Iran, nhằm tìm cách nối lại đàm phán hòa bình.

Tại một cuộc mít tinh tuần trước, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta có thể sẽ thực hiện một cuộc oanh tạc dữ dội khác. Hoặc họ sẽ đồng ý về một thỏa thuận”.

Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom mới, điều thêm hệ thống phòng không, đạn dược và trang thiết bị đến Trung Đông. Theo Wall Street Journal, Lầu Năm Góc cũng chuyển một số binh sĩ khỏi những căn cứ dễ bị tấn công để đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quân đội Mỹ đang chuyển thêm một khẩu đội Patriot đến Israel để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của nước này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn, loại vũ khí Mỹ đang gấp rút bổ sung.

Iran đã cảnh báo, cả công khai lẫn qua các kênh liên lạc ngoại giao bí mật, sẽ tấn công hàng loạt mục tiêu của Mỹ và các nước vùng Vịnh trong khu vực nếu Mỹ tấn công. Tehran cũng đã nối lại việc chế tạo tên lửa đạn đạo bằng linh kiện dự trữ trong các cơ sở ngầm, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực nhằm vào nhân viên Mỹ ở Trung Đông.

Các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng diễn ra khi một số nhà lập pháp lo ngại ông Trump có thể sớm nối lại các hành động thù địch với Tehran. Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đảng viên Dân chủ đến từ bang Connecticut, cho biết trước đó ông đã nhận thông báo về một số kế hoạch mật. Ông gọi các kế hoạch này là “điên rồ”.

Phát biểu tại Viện Trung Đông ngày 28/10, ông Murphy nói: “Điều đó sẽ dẫn đến sự leo thang tàn khốc và có khả năng phá hủy cam kết của chúng ta”.