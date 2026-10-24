Tổng thống Trump ngạc nhiên vì Đại sứ Mỹ nói 'có thể tập kích Iran ngay cuối tuần này'

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria Tom Barrack ngày 23/10 cho biết Washington có thể tiến hành một cuộc tập kích Iran ngay cuối tuần này, giữa lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng giữa 2 nước vẫn bế tắc.

“Liệu có thể xảy ra một cuộc tập kích Iran vào cuối tuần này hay không? Hoàn toàn có thể”, ông Barrack phát biểu với truyền thông, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran sau nhiều tháng đàm phán. Ông Barrack đồng thời khẳng định Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran.

Khi được hỏi về phát biểu của đại sứ, Tổng thống Trump tỏ ra không xác nhận thông tin này.

“Đó là Đại sứ của tôi sao? Ông ấy hẳn là một người khá quyền lực đấy nhỉ. Nếu đúng là như vậy, tôi không biết gì về điều đó cả”, ông Trump nói..

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng phát tín hiệu Washington có thể tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau thời gian dài bế tắc ngoại giao.

Phát biểu tại một cuộc vận động cử tri ở bang Florida, ông Trump đề cập khả năng thực hiện thêm một chiến dịch mang tên “Cuồng nộ nhỏ”, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về thời điểm, quy mô hoặc mục tiêu.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, dự kiến tổ chức ngày 3/11.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh triển vọng giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Dù ông Barrack cho biết Washington sẵn sàng đạt thỏa thuận, khả năng nối lại hoạt động quân sự vẫn được để ngỏ.