Tổng thống Trump nêu quan điểm bất ngờ về lãnh đạo Ukraine

Ngày 10-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một tổng thống mới, sau khi Washington đạt thỏa thuận với Mátxcơva về nguồn cung dầu diesel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 10-10. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga đang ảnh hưởng đến nguồn cung diesel toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đề nghị Kiev ngừng nhắm vào các cơ sở năng lượng và cho rằng Ukraine cần một lãnh đạo có khả năng thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt thỏa thuận liên quan đến dầu diesel. Theo thông tin Reuters cập nhật, Nga dự kiến đưa thêm hơn 300.000 tấn nhiên liệu này ra thị trường, trong khi Washington tạm thời nới một số biện pháp hạn chế nhằm góp phần hạ nhiệt giá cả.

Giá diesel đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và trở thành vấn đề đáng chú ý tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định lượng nhiên liệu bổ sung từ Nga có thể chưa đủ để tạo ra mức giảm giá bền vững.

Phản ứng trước diễn biến mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ có thể làm giảm sức ép đối với Mátxcơva và ảnh hưởng đến nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Ukraine tiếp tục kêu gọi Washington duy trì vai trò thúc đẩy các bên tiến tới thương lượng.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine và châu Âu trước đó đã gặp các nhà đàm phán Mỹ tại Miami nhằm xây dựng một đề xuất chung hướng tới chấm dứt xung đột. Việc thỏa thuận dầu diesel được công bố trong lúc các cuộc trao đổi đang diễn ra khiến phía Kiev bất ngờ.

Sau cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chưa thể sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình. Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình Ukraine và những bước đi tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

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