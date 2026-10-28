Tổng thống Trump nêu điều kiện chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ

Ngày 27/10, Tổng thống Trump đã có mặt tại 2 thành phố Corpus Christi và Lubbock, bang Texas để vận động tranh cử. Phát biểu khi được hỏi liệu ông có tôn trọng kết quả bầu cử bất kể diễn biến ra sao, Tổng thống Trump khẳng định rõ ràng: “Tôi sẽ chấp nhận nếu đó là những cuộc bầu cử trung thực”.

Đề cập đến kịch bản đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, ông Trump cho biết chính quyền sẽ tìm cách thích ứng với tình hình mới, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết mạnh mẽ đối với các dự luật được Quốc hội thông qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục kiểm soát Quốc hội, nhưng thừa nhận việc một Tổng thống phải làm việc với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát không phải điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ. Theo ông, trong hoàn cảnh đó, các bên vẫn có thể đạt được những thỏa thuận thông qua đàm phán.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm tra danh sách cử tri tại nhiều bang, với lý do ngăn chặn những người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu. Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo kế hoạch cử các quan sát viên liên bang tới những địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc trong ngày bầu cử. Đáp lại, đảng Dân chủ đang xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng giám sát riêng nhằm theo dõi quá trình bỏ phiếu.

Được biết, Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 tới sẽ quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng một phần ba số ghế Thượng viện. Kết quả bầu cử sẽ định hình tương quan quyền lực giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, đặc biệt đối với các chương trình nghị sự về kinh tế, nhập cư, ngân sách và chính sách đối ngoại.